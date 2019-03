"Jej koniec jest blisko". "Sunday Times" o May: Szykuje się pucz

„Dzisiejszej nocy szykuje się w gabinecie rządowym pucz” – donosi w sobotę na Twitterze dziennikarz „Sunday Times” Tim Shipman. Shipman powołuje się na rozmowy z jedenastoma ministrami, którzy chcą obalić premier May. „Jej koniec jest blisko”, cytuje brytyjski dziennikarz jednego z ministrów. „Za dziesięć dni May już nie będzie” – dziennikarz relacjonuje rozmowy z członkami rządu.

Na posiedzeniu rządu w poniedziałek Theresa May ma zostać skonfrontowana z żądaniem podania się do dymisji. Ma ją zastąpić prezydent ad interim, który by sfinalizował wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. Pod uwagę są brani zastępca May David Lidington, minister środowiska Michael Gove i szef resortu spraw zagranicznych Jeremy Hunt.

O trudnej sytuacji May media donosiły już wcześniej. "The Times” i „The Daily Telegraph” opisywały, że mowa jest już wręcz o „harmonogramie” ustąpienia premier i dalszych kroków. Tymczasem strona rządowa dementowała te doniesienia.

