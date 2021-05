"Ostatni łajdacy". Łukaszenka oskarża Europę i USA

Białoruski polityk oskarżył kraje Zachodu, że porzuciły Białoruś na pastwę epidemii – informuje Biełsat.

Jak opisuje stacja, podczas raportu z działalności rządu przedstawionego przez premiera Ramana Hałouczanki, Łukaszenka oskarżył Zachód o obojętność i niecne cele: – Ostatnimi łajdakami są Europejczycy i Amerykanie. Nie pomogli nam absolutnie. Chociaż zarówno WHO, jak i ONZ nieustannie deklarują, że trzeba wspierać i tak dalej. Cóż, nie pomogli – i nie jest to konieczne, nie prosimy ich o to. Nie, chcieli dokręcać śrubę, by sytuacja się pogorszyła (prawdopodobnie chodzi o zachodnie sankcje – belsat.eu). Najważniejsze jest to, że leczyliśmy i nadal będziemy leczyć naszych ludzi. I daj Boże, że ten problem zostanie u nas wyeliminowany, tak jak jest on obecnie eliminowany.

Białoruś faktycznie bez wsparcia?

Tymczasem Biełsat podkreśla, że Białoruś otrzymała pomoc z Zachodu. Radio Swaboda wylicza, że EU w ramach programu Solidarność dla Zdrowia przekazało Białorusi wyposażenie w o łącznej wartości ponad 700 tys. Do białoruskiej służby zdrowia trafiło 5482 maski tlenowe ze zbiornikiem wspomagającym oddychanie w przypadku zapalenia płuc wywołanego koronawirusem, 160 respiratorów dla pacjentów o ciężkim przebiegu COVID-19, 20 tys. szybkich testów do diagnozowania COVID-19 przekazanych szpitalom okręgowym.

Co więcej – informacja o zagranicznej pomocy zdrowia znajduje się na stronie ministerstwa. Niedawno dziękował za nią wiceminister zdrowia Białorusi Barys Andrasiuk.

– W imieniu Ministerstwa Zdrowia wyrażam wdzięczność UE i WHO za wsparcie finansowe, pomoc humanitarną i dodatkowe dostawy środków ochrony indywidualnej. Pomoc ta zostanie rozprowadzona i dostarczona regionom w ciągu następnego lub dwóch dni. Tydzień temu ogłosiliśmy początek tzw. Trzeciej fali koronawirusa, więc tak naprawdę ta pomoc jest bardzo aktualna – powiedział.

Również Polska wysłała na Białoruś kilka transportów pomocy humanitarnej w celu zwalczania pandemii koronawirusa.

