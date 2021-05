Fundusz Odbudowy przyjęty przez Sejm. Jaki: To tworzenie nowego państwa europejskiego

Sejm poparł ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Jednocześnie Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki. Przepadła m. in. propozycja PSL, aby dodać do ustawy preambułę. Odrzucono też poprawkę ustanawiającą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli nad wydatkowaniem środków z KPO.



Tak jak można było przewidzieć, ratyfikację ustawy o zasobach własnych UE poparła zdecydowana większość członków klubu PiS. Ustawę poparło 211 posłów. Przeciw było 20 – wśród nich członkowie Solidarnej Polski, która od początku krytykuje mechanizm wypłacania środków z FO (jedyny polityk SP, który poparł ustawę to wiceminister Marcin Warchoł). Co ciekawe, przeciw ustawie zagłosowały też posłanki Anna Maria Siarkowska oraz Małgorzata Janowska, które w SP nie są.

– Jesteśmy przeciwni ponieważ te decyzje oddają dużą część kompetencji unijnym urzędnikom, którzy jak widzieliśmy w przeszłości mają duże problemy z obiektywną oceną tego co dzieje się w Polsce. Brukselski urzędnik będzie mógł zdecydować o zabraniu Polsce pieniędzy np. tylko dlatego, że w Polsce zabroniona jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne – mówił w Polsat News Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski.

Zdaniem Jakiego, to co w tej chwili się dzieje, "to tworzenie nowego państwa europejskiego". – To będzie oznaczało, że Polska w takim tworze będzie krajem drugiej kategorii. Wielokrotnie to widzieliśmy, kiedy na wolnym rynku polskie firmy przegrywają z francuskimi czy niemieckimi, to jest wszystko dobrze. Ale kiedy jakaś firma, np. transportowa zaczyna wygrywać i być najlepsza to tworzy się specjalne prawo tak, by nie mogły już wykrywać – tłumaczył.

– Za chwilę będzie tak, że dostaliśmy pożyczki, czy dotacje, które i tak będziemy musieli spłacić, a które równie dobrze moglibyśmy pożyczyć na rynku, bez dodatkowych zobowiązań. Tą największą część pieniędzy i tak byśmy dostali. Za chwilę będzie tak, że Polska straci część kompetencji, których nie odzyska i stanie się tak, że Polacy wybiorą partię X, z konkretnym programem, ale przyjdzie potem urzędnik Brukselski i powie "ja zrobię inaczej" – mówił.

