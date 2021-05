Bielan: Porozumienie przystąpi do nowej partii i się z nią połączy

O tym, że Adam Bielan oraz pozostali rozłamowcy z Porozumienia Jarosława Gowina założą własną formację informował w poniedziałek rano serwis Salon24.pl. Doniesienia te potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską sam Bielan. Potwierdził to również w Radio WNET Kamil Bortniczuk.

Eurodeputowany zapowiedział, że nowe ugrupowanie już w czerwcu połączy się z inną formacją. Nie zdradził wtedy jednak, o jaką partię chodzi.

Bielan: Chcemy odciąć się od błędów Gowina

Kolejne szczegóły Adam Bielan zdradził w środę wieczorem w rozmowie z Moniką Olejnik na antenie TVN24.

Bielan wskazał, że nie chodzi o założenie całkowicie nowej partii. – Będziemy zmieniać statut i nazwę obecnej partii. Po rozmowach z wieloma koleżankami i kolegami postanowiliśmy się odciąć od tych wszystkich błędów, które popełnił były prezes Jarosław Gowin – tłumaczył Bielan.

– Cała partia Porozumienie przystąpi do nowej partii. Po prostu partia Porozumienie, której mam zaszczyt być przewodniczącym konwencji krajowej, w przeciwieństwie do Jarosława Gowina wybranym na kongresie w sposób demokratyczny, przystąpi do nowej partii i połączy się z inną partią – oznajmił podczas wczorajszego wywiadu. – To jest zabieg, który był często stosowany na polskiej scenie politycznej – dodał.

Bielan konsekwentnie utrzymuje, że od 4 lutego w rezultacie decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii, zastępując na tym stanowisku Jarosława Gowina.

Pytany o to, czy Gowin ma możliwość zapisać do jego partii, odpowiedział, że "jest wciąż w Porozumieniu, chociaż nasza cierpliwość też się kończy".

Nie będzie nowej partii

Wcześniej na antenie Radia ZET, Adam Bielan zdradził, wnioskował o to, by Porozumienie połączyło się z Partią Republikańską i zmieniło nazwę.

– Będziemy chcieli podjąć decyzję, o ile Zarząd Krajowy Porozumienia podzieli mój wniosek, a myślę, że tak, że cała partia Porozumienie połączy się z tą Partią Republikańską.

