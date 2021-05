Staśko atakuje Żukowską. "Chodzi o piersi, serio?"

W poniedziałek na konferencji prasowej pod ambasadą Białorusi Robert Biedroń w towarzystwie białoruskich opozycjonistów i aktywistów przedstawił swoje stanowisko w sprawie przymuszenia do lądowania samolotu na lotnisku w Mińsku.

Krzycząca aktywistka

Do mikrofonu podeszła młoda dziewczyna, która zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Akcja była najprawdopodobniej zaplanowana, ponieważ kobieta miała ze sobą karton z napisem „SOS”.

Jak podaje se.pl, dziewczyna to polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak. „Do Polski przyjechała jako nastolatka, ukończyła studia w Krakowie. Jana Shostak brała udział w konkursach piękności, była finalistką wyborów Miss Polonia Wielkopolski oraz została wicemiss województwa zachodniopomorskiego” – czytamy na portalu.

Staśko vs Żukowska

Anna Maria Żukowska wrzuciła zdjęcie z tego wydarzenia. "Dlaczego nie mam wrażenia, że chodzi jej o Białoruś?" – napisała na Twitterze. Maja Staśko uznała, że posłance chodziło o dekolt Shostak, gdyż na dołączonej fotografii widać, że młoda dziewczyna nie ma stanika, a jej piersi prześwitują przez białą bluzkę.

"Co się ostatnio dzieje, że doświadczone dziennikarki i polityczki atakują młode aktywistki za to, że mają ciało i go nie ukrywają? @AM_Zukowska chodzi o piersi, serio? Jest gorąco, nie każdy lubi nosić stanik. Co to problem? Nagle problem przestaje istnieć, bo PIERSI?" – napisała oburzona Staśko.

Żukowska nie kryła zaskoczenia jej wpisem. "A dlaczego od razu pomyślałaś, że chodzi o piersi?Prawie każda z nas ma piersi.Uważam w ogóle za skandal,że nikt nie atakuje mężczyzn za widoczność sutków,a kobiety owszem. Nie chodzi o piersi i brak stanika.Chodzi o dekolt do pępka. Można. Czemu nie? A mi wolno mieć wątpliwości" – napisała posłanka.

