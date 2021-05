Córka Staniszkis oskarża Lisa po publikacji wywiadu z jej matką. "To skandal"

Znana socjolog udzieliła "Newsweekowi" wywiadu, w którym padło wiele pochlebnych słów pod adresem zarówno Prawa i Sprawiedliwości jak i Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem jej córka twierdzi w mediach społecznościowych, że wywiad nie był autoryzowany, a ona sama prosiła dziennikarza tygodnika, aby rozmowa nie była publikowana.

Mocny PiS, słaba opozycja

Staniszkis w rozmowie z dziennikarzem "Newsweeka" stwierdziła, że kolejna wyborcza wygrana Prawa i Sprawiedliwości jest "bardzo prawdopodobna". Po części odpowiedzialna za to będzie słaba opozycja, która nie ma lidera. Jak tłumaczy dalej socjolog, wsparciem dla partii rządzącej jest słaba opozycja. – Przy czym fakt, że opozycja jest w rozsypce, to także wynik rangi Kaczyńskiego. Druga strona nie ma dziś polityka tej klasy – podkreśliła.

Następnie socjolog stwierdziła, że w jej ocenie, "dalsze rządy PiS nie będą tak szkodliwe". – Kaczyński uzna, że dochodzi do finału, i będzie chciał zrobić coś pozytywnego. Wbrew temu, co wielu o nim mówi, traktując go jak uosobienie zła, on jest pozytywnym człowiekiem. Tylko zdruzgotanym przez tragedię związaną ze śmiercią brata bliźniaka – tłumaczyła Staniszkis.

"To skandal"

Tymczasem w środę na swoim twitterowym profilu córka Jadwigi Staniszkis zamieściła emocjonalny wpis, w którym krytykuje autora wywiadu oraz redaktora naczelnego "Newsweeka" Tomasza Lisa za opublikowanie rozmowy z jej matką. Joanna Staniszkis twierdzi, że wywiad nie był autoryzowany, a ona sama prosiła, aby go nie publikować. Jej zdaniem redaktorzy tygodnika "dla zysku" ośmieszyli znaną socjolog.

"Ten wywiad nie był autoryzowany. W związku ze złym stanem zdrowia mamy prosiłam @AlexPawlicka by nie był publikowany. To skandal, że dla zysku, @lis_tomasz nie liczy się z chorymi ludźmi i ich ośmiesza" – napisała córka Staniszkis, warszawska radna KO.

twitterCzytaj też:

Prof. Staniszkis o Kaczyńskim: Jest wewnętrznie zrujnowany i się mści. Opozycja? "W PO nie ma polityków tej rangi"Czytaj też:

"Patologiczny". Staniszkis krytycznie o pomyśle Kidawy-Błońskiej