Konfederacja namawiana do poparcia kandydata PSL? Bosak: To jakieś ploty

W czwartek minął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość poprze na to stanowisko Lidię Staroń. Tymczasem lider Porozumienia Jarosław Gowin niespodziewanie poparł kandydata opozycji prof. Marcina Wiącka. Wcześniej kandydat proponowany przez Porozumienie prof. Marek Konopczyńskizrezygnował z ubiegania się o stanowisko RPO.

O wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich mówił dziś w Radiu Zet poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Chcemy najpierw porozmawiać z kandydatami, być może będziemy proponować debatę pomiędzy nimi, albo po prostu próbować się z nimi spotkać i później podejmować decyzję – podkreślał.

Jak zaznaczył, "większość się waży, dlatego tym bardziej odpowiedzialnie chcemy podejść do naszej decyzji".

PSL zabiega o głosy Konfederacji?

Dopytywany czy ludowcy walczą o poparcie Konfederacji dla swojego kandydata, Bosak stwierdził, że "to są jakieś ploty".

– Nas politycy innych partii do niczego przekonywać nie muszą i nie byliby w stanie. Jedyne, co może nas przekonać to postawa i cechy kandydatów – mówił Jak zaznaczył, gdyby zależało im na względach PSL-u, to przeszliby do tej partii. – Inne partie, ich oferta i styl działania nam się nie podoba – podkreślił.

Nie było woli

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, nikt dotąd nie wykazał się wolą wybrania jakkolwiek kompromisowego kandydata na RPO.

– Sądzę, że gdyby PiS przedstawił nawet kandydata niezwiązanego ściśle ze sobą, to i tak większość senacka znalazłaby jakiś powód, żeby kandydaturę odrzucić. Jest resentyment obustronny – ocenił polityk.

"Rozdawanie azylu politycznego na prawo i lewo to prosta droga, by mieć więcej rywali, niż jesteśmy w stanie obsłużyć".

