"Uczestniczy w ukrywaniu Romanowskiego". Nitras rzuca ciężkie oskarżenia wobec Nawrockiego

Prokurator wystawił w czwartek list gończy za byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, co do którego sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Romanowski jest podejrzany m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości (FS). Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z FS.

Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 mln zł oraz usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Nitras: Sztab Nawrockiego pomaga Romanowskiemu w ukrywaniu się

Minister sportu Sławomir Nitras (KO) oświadczył, że sztab popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego "w sposób czynny" uczestniczy w ukrywaniu Romanowskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej zaapelował do Nawrockiego o współpracę z prokuraturą, w celu ujawnienia miejsca pobytu posła PiS.

– Wszyscy sztabowcy z Solidarnej Polski, którzy mówią o jakimś obywatelskim nieposłuszeństwie, mówią o wypowiedzeniu posłuszeństwa państwu. (...) Z przykrością stwierdzamy, że dzisiaj sztab pana Karola Nawrockiego w sposób czynny uczestniczy w ukrywaniu pana posła Romanowskiego – powiedział Nitras dziennikarzom w Sejmie.

– Z tego miejsca chcielibyśmy zaapelować do pana Karola Nawrockiego o to, żeby w pełni współpracował z prokuraturą. By ujawnili wszystkie fakty, które wiedzą o panu Romanowskim. By ujawnili wszystkie swoje działania, które pomagają panu Romanowskiemu w ukrywaniu się – mówił.

– Oczekujemy z tego miejsca w sposób kategoryczny od pana Nawrockiego pełnej współpracy z sądem, policją i prokuraturą w celu ujawnienia miejsca pobytu i doprowadzenia do aresztu ściganego pana Romanowskiego – przekonywał Nitras.

Dodał, że "nie można być kandydatem na prezydenta Polski i ukrywać przestępców".

