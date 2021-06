"Może wycofamy się ze zniesionych obostrzeń". Ważna zapowiedź wiceministra

– Jeśli się nie zaszczepimy w takiej liczbie jak powinniśmy, czyli nie uzyskamy odporności zbiorowej, to ewentualna kolejna fala, czy też kolejne zwiększenie liczby zakażeń, która może być na jesieni, jak prognozują eksperci, może spowodować, że z tych luzowań możemy się wycofać – ostrzegł wiceminister.

Dodał, że obecna sytuacja, czyli spadek zakażeń i hospitalizacji, pokazuje, że szczepienia przynoszą efekt i zapewniają powrót do normalności. Dlatego też zachęcał, by się szczepić, tym bardziej że to szczepionki w tej chwili czekają na pacjentów, a nie odwrotnie.

Rząd znosi obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od 13 czerwca będzie więcej miejsc dla wiernych w kościołach – dopuszczalna będzie połowa zajętych miejsc dla wiernych. Większość kolejnych nowych zasad będzie obowiązywała jednak od 26 czerwca.

– Łagodzimy ograniczenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań – powiedział w czasie konferencji. Od tego dnia na targach i w konferencjach będzie mogło uczestniczyć więcej gości, gdyż dotychczasowych limit – jedna osoba na 15 mkw. – zostanie zmieniony na limit jednej osoby na 10 mkw.

Także wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Od 26 czerwca będzie można zająć 50 proc. miejsc na takich wydarzeniach. W hotelach i obiektach wypoczynkowych limit dopuszczalnych miejsc zajętych przez gości będzie wynosił do 75 proc. Otwarte zostaną kluby i dyskoteki, przy 150 uczestnikach.

Nowe limity mają nie obejmować osób zaszczepionych.