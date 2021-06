Andrzej Duda: To jest akcja pokazowa, którą ewidentnie ktoś prowadzi

– Zawsze niepokoi taka sytuacja i chyba niepokoi każdego. Każdego użytkownika także i poczty mailowej. To jest pewna akcja pokazowa, którą ewidentnie ktoś prowadzi, tak więc jest to zorganizowane i chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli takie coś wycieka porcjami, to znaczy, że ktoś sobie robi jakiś charakter akcji takiej politycznej, trudno powiedzieć – mówił prezydent Duda pytany przez dziennikarzy o atak hakerów na państwowych urzędników.

Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo państwa nie jest zagrożone, gdyż adresy mailowe, które są rzeczywiście w gestii polskiego państwa są chronione.

Pytany o upublicznione maile prezydent wskazał, że kluczową kwestią pozostaje to, czy znajdują się tam jakiekolwiek informacje posiadające charakter informacji klauzulowanych. – To jest jakby fundamentalna sprawa. Czy tam znalazły się informacje, które miały w sensie prawnym charakter niejawny czy też powinny mieć charakter niejawny. To jest rzecz, która na pewno musi zostać sprawdzona. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest sprawdzane – dodał.

Hakerzy uderzyli w rząd

W środę 16 czerwca odbyło się się niejawne posiedzenie Sejmu dotyczące ataków hakerskich. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że rządzący mieli podczas tych obrad przekazać wszystkim posłom wiadomości o źródle cyberataków. Strona rządowa miała również przedstawić przygotowywany od kilku miesięcy projekt nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której szczegóły mają być omawiane w Sejmie.

Michał Dworczyk odnosząc się do kradzieży maili należących do członków gabinetu Mateusza Morawieckiego przyznał, iż jego zdaniem należy to odbierać jako atak szerszy niż na rząd Rzeczpospolitej. – Zaatakowano nasz kraj – podkreślił.

Z kolei w wydanym w piątek specjalnym oświadczeniu wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego. "Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie" – czytamy w komunikacie podpisanym wiceprezesa Rady Ministrów.

