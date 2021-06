"Chodzi o podsycanie konfliktu". Semeniuk o sporze Polski z Izraelem

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Tuż po decyzji Sejmu w mediach społecznościowych ambasady Izraela pojawił się komunikat. "To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" – podkreślono.

Decyzja posłów wywołała wzrost napięcia pomiędzy Polską a Izraelem. Nowelizację Kodeksu w mocnych słowach skomentował minister spraw zagranicznych Izraela. Swoje oświadczenie wydała także marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W niedzielę do izraelskiego MSZ został wezwany ambasador Polski. Z kolei na poniedziałek rano do polskiego MSZ wezwana została dyplomatka kierująca izraelską placówką w Warszawie.

Semeniuk: Chodzi o podsycanie konfliktu

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk jest przekonana, że Polska nie ugnie się pod presją Izraela. Przywołała niedawne zdecydowane słowa premiera Morawieckiego w tej sprawie.

Jej zdaniem rząd Izraela stara się wymusić na Polsce wypłatę odszkodowań za mienie utracone przez Żydów podczas II wojny światowej poprzez szantaż dotyczący współodpowiedzialności za Holocaust.

– Dwie godziny temu krótka depesza, minister z MSZ izraelskiego stwierdził, że nie chodzi o pieniądze, że chodzi o definicję Holocaustu. Musimy się zastanowić, czy Izraelczykom chodzi o to, by definicja Holocaustu została rozszerzona o podmiot polski – stwierdziła.

– To jest gra międzynarodowa; chodzi o podsycanie konfliktu międzynarodowego, osłabianie Polaków – pokazywanie, że są antysemitami – dodała polityk.

