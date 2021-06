Pracownik TVN: Durczok nie uniknie więzienia. Może dostać nawet 12 lat

Durczok został wyrzucony z TVN w 2015 roku po zarzutach o molestowanie i mobbing podwładnych.

W 2019 roku usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Z kolei w grudniu 2019 roku roku dziennikarz usłyszał również zarzuty dotyczące podrobienia weksla i dokumentów towarzyszących zabezpieczeniu kredytu hipotecznego na blisko 3 mln zł, który został zawarty w sierpniu 2008 roku. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z zawiadomienia poręczyciela, a także banku, który również jest pokrzywdzony.

„Tych, którzy już mnie osądzili, proszę: nie ferujcie wyroków nie znając szczegółów. Jestem zwykłym obywatelem, takim, jak Wy. Zapewniam, że biorę odpowiedzialność za błędy, które w życiu popełniłem” – pisał na Facebooku.

"Pogodził się z tą myślą"

Teraz portal o2.pl opisuje, że z relacji znajomego Durczoka - pracownika TVN - wynika, że celebryta jest pogodzony z faktem, że czeka go długoletnie więzienie.

– Kamil pogodził się już z myślą, że pójdzie do więzienia. Adwokaci wytłumaczyli mu, że nie ma szans na wyrok w zawiasach – mówi mężczyzna.

Za sfałszowanie weksla minimalny wymiar kary to pięć lat bezwzględnego więzienia. – Jeśli dostanie kilka lat, to już będzie sukces. Ale adwokaci mówią mu, że realnie rzecz biorąc, to może usłyszeć wyrok między 10 a 12 lat więzienia, a po 7 latach będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie za dobre sprawowanie. Tak jak Dariusz Krupa, który wyszedł po 6 latach za przejechanie kobiety– dodaje rozmówca portalu.

"Oprzyj się s*ko, wejdę od tyłu". Pereira wypomniał Durczokowi szokujące słowa

