Wywołał burzę słowami o Tusku i ulotkach. Okazało się, że miał rację

Franciszek Sterczewski jest posłem KO z okręgu poznańskiego. Młody polityk wywołał oburzenie wśród polityków swojej formacji, kiedy na początku maja, jako jedyny, zagłosował za unijnym Funduszem Odbudowy.

Niedawno poseł ponownie wzbudził duże kontrowersje wśród swoich kolegów z partii. Sterczewski miał napisać na Twitterze, że Tusk wesprze działaczy PO swoim doświadczeniem i będzie pomagał... rozdawać na ulicach ulotki.

Te słowa nie spodobały się Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej. Doświadczona poseł PO z Łodzi napisała, że słowa Sterczewskiego są dowodem na jego niedojrzałość.

"Zdaniem posła Franciszka Starczewskiego Donald Tusk ma wrócić aby rozdawać ulotki... Gratuluję poznańskiej Platformie wyboru kandydatów na listy wyborcze. Drogo Franku, mam wrażenie że jesteś młodszy niż myślałam" – napisała poseł.

"Dla Tuska to nie ujma"

Okazało się, że Tusk postanowił odnieść się do słów Sterczewskiego o ulotkach.

– Na pewno znajdę okazję, żeby pomóc posłowi Sterczewskiemu roznosić ulotki, to też jest mój żywioł. Młodzi, którzy myślą politycznie, chcą być traktowani serio i poważnie – stwierdził Tusk podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Młody poseł PO napisał w mediach społecznościowych, że cieszy go reakcja byłego premiera, której, jak przyznał, spodziewał się po nim.

"Bardzo dziękuję @donaldtusk za wyrażenie chęci wspólnego roznoszenia ulotek. Nie wątpiłem, że dla DT to nie ujma, a przeciwnie, po prostu praca u podstaw. Potrzebujemy współpracy międzypokoleniowej, polityki bez zadęcia i okazji do bycia blisko ludzi. Normalnie. Serdecznie!" – napisał polityk.

twitter

Powrót Tuska

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

W niedzielę Tusk spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.– Powiedziałem wczoraj, że nie przyzwyczaję się do tych złych rzeczy, które dzieją się w Polsce. W tym do złych standardów, które widać gołym okiem. Jedną z takich rzeczy jest to, że politycy odpowiedzialni dzisiaj za Polskę nie lubią odpowiadać na pytania. Tak naprawdę konferencje prasowe to już przeszłość, teraz są to wystąpienia, oświadczenia – stwierdził Donald Tusk.

Czytaj też:

Poseł KO o powrocie Tuska: Nie potrzebujemy ojcaCzytaj też:

"Odbudowa Pałacu Saskiego to zniszczenie Grobu Nieznanego Żołnierza". Kompromitacja posła