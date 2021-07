"PiS i Kaczyński są tego przykładem". Tusk zabrał głos ws. Kościoła w Polsce

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

W niedzielę Tusk spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.– Powiedziałem wczoraj, że nie przyzwyczaję się do tych złych rzeczy, które dzieją się w Polsce. W tym do złych standardów, które widać gołym okiem. Jedną z takich rzeczy jest to, że politycy odpowiedzialni dzisiaj za Polskę nie lubią odpowiadać na pytania. Tak naprawdę konferencje prasowe to już przeszłość, teraz są to wystąpienia, oświadczenia – stwierdził Donald Tusk.

Krytyczna ocena Kościoła

Wśród poruszonych przez nowego przewodniczącego PO tematów znalazła się kwestia religii oraz sytuacji w Kościele katolickim w Polsce. Tusk, jak sam przyznał, jest katolikiem. Jego zdanie na temat Kościoła jest jednak bardzo krytyczne.

– To, co stało się z Kościołem, wydaje mi się być może nawet najistotniejszym dzisiaj problemem dla Polaków. Powiem to po raz pierwszy publicznie - nie dajcie sobie wmówić, że Kościół jest atakowany przez polskich socjaldemokratów czy ludzi liberalnie myślących. Albo przez młodzież czy kobiety, które chcą swoich praw i wolności – stwierdził były premier.

Jego zdaniem "Kościół jest dzisiaj niezwykle atakowany przez negatywne zjawiska w obrębie Kościoła".

Tusk atakuje Kaczyńskiego

Tusk wskazał również, kto jest odpowiedzialny za "niszczenie Kościoła" w Polsce. Jego zdaniem odpowiedzialnymi za to są Jarosław Kaczyński oraz jego partia.

– Nie widzę żadnego problemu, żeby to powiedzieć wyraźnie i głośno - wewnątrz Kościoła są siły, które go niszczą. Na zewnątrz Kościoła są siły, które go niszczą. PiS i Kaczyński są tego najlepszym czy najgorszym przykładem – powiedział polityk.

– Zawłaszczenie Kościoła przez polityków takich jak Kaczyński jest wymierzonym w niego ciosem śmiertelnym. Niezdolność do poważnej rozmowy w Kościele o pedofilii, już nie mówiąc o zbrodniach takich jak np. w Kanadzie, to są ciosy dla Kościoła niezwykle niebezpieczne – dodał Tusk.

