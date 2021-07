"KO miała i ma bardzo poważną misję". Konferencja prasowa Tuska

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

W niedzielę Tusk spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.– Powiedziałem wczoraj, że nie przyzwyczaję się do tych złych rzeczy, które dzieją się w Polsce. W tym do złych standardów, które widać gołym okiem. Jedną z takich rzeczy jest to, że politycy odpowiedzialni dzisiaj za Polskę nie lubią odpowiadać na pytania. Tak naprawdę konferencje prasowe to już przeszłość, teraz są to wystąpienia, oświadczenia – stwierdził Donald Tusk.

"Rozpoczynam rozmowy z partnerami"

Były premier zapowiedział, że rozpoczyna rozmowy z politycznymi partnerami – Będę jeszcze w tym tygodniu rozmawiał ze wszystkimi partnerami w ramach Koalicji Obywatelskiej. Spotkam się także z klubem parlamentarnym, który jest klubem KO i moją intencją jest oczywiście, żeby w tej sprawie nie tylko nic się nie zmieniło, tylko żeby uzyskać jeszcze dodatkową energię oraz nowe formy i pomysły na współpracę – stwierdził Donald Tusk.

Polityk zapewnił, że zamierza respektować autonomię innych ugrupowań opozycyjnych. Zaznaczył też, że kontakty były utrzymywane od kilku miesięcy. – Mogę powiedzieć, że byłem w systematycznym kontakcie od grudnia zeszłego roku, zarówno z koleżankami i kolegami z KO, z Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim na pierwszym planie i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią – wskazał.

– Każdy krok, każda decyzja, każda forma współpracy, która odbuduje wiarę Polaków, że możliwa jest szybka, mocna i pozytywna zmiana, to dla mnie pierwsze przykazanie – podkreślił Tusk.

Lider PO wskazał, że chce współpracować z tymi, którzy wyznają „kilka prostych prawd”. W jego ocenie w Polsce należy „przywrócić elementarny i moralny porządek w polityce”, „przywrócić bezpieczne i dumne miejsce Polski w Europie”, a także „przywrócenie rządów prawa, konstytucji i praw człowieka”.

Tusk nie będzie dalej szefem EPL

Tusk oznajmił, że formalnoprawnie może pełnić jednocześnie funkcję przewodniczącego PO oraz Europejskiej Partii Ludowej w europarlamencie, ale zamierza zaangażować się w 100 proc. w Polsce. – Poinformowałem moich partnerów w EPL, że podjąłem decyzję o powrocie do polskiej polityki i to oznacza pewien kalendarz. Jesienią mamy zjazd, tam poinformuję, że moja kadencja tak czy inaczej się kończy i rozpocznę pilne konsultacje na rzecz przekazania mojego urzędu – oznajmił, dodając, że cały proces może potrwać kilka miesięcy.

Czytaj też:

Miller: Mam nadzieję, że liderzy opozycji razem z Tuskiem zbudują opozycję totalnąCzytaj też:

"Nie jesteśmy normalnym państwem". Gorzki wpis Wildsteina po decyzji TuskaCzytaj też:

Sienkiewicz: W Platformie zdarzają się rzeczy, które w polityce prawie nie występują