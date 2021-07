Gdula odważył się skrytykować Tuska. Lis nie wytrzymał

Od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki minęły już dwa tygodnie. Przypomnijmy, że były premier przejął obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

Entuzjazmem na pojawienie się Tuska nie zareagowali przedstawiciele Lewicy, którzy podkreślają, że oznacza on po prostu odgrzanie wojny PO z PiS. Wpis na ten temat zamieścił w mediach społecznościowych prof. Maciej Gdula:

"Debata Tusk-Kaczyński: Kaczyński: Polska w ruinie! Tusk: Rozdaliście rodzinie! Kaczyński: PO to niszczenie tradycji! Tusk: PiS to niszczenie Kościoła! Kaczyński: Komoruski! Tusk: Ład Ruski! Debata „niestety” się nie odbędzie"

Jego wpis oburzył naczelnego "Newsweeka" który natychmiast przystąpił do obrony lidera PO. "Tragiczny stan polskiej nauki można zilustrować, o czym świadczy ten żałosny, infantylny wpis, dwoma słowami. Profesor Gdula" – napisał Lis na Twitterze.

To nie pierwszy taki wpis naczelnego "Newsweeka". Dziennikarz od tygodni emocjonalnie reaguje na wypowiedzi Tuska i broni go przed atakami.

Spór o Hurkacza

Warto ponadto przypomnieć, że kilka dni temu rónież doszło do spięcia między prof. Gdulą a Lisem. Poszło wówczas o tenisistę Huberta Hurkacza. Po Wimbledonie jego osoba zwróciła jednak uwagę mediów nie tylko ze względów sportowych. Tenisista został rezydentem podatkowym w Monako, co nie spodobało się środowiskom lewicowym.

Do sprawy za pośrednictwem social mediów odniósł się Tomasz Lis. „W naszym kraju pojawiło się grono specjalistów od tego co Hubert Hurkacz powinien robić ze swoimi pieniędzmi. Łączy ich to, że jedynym ich talentem i pasją jest zaglądanie do cudzych portfeli” – zauważył redaktor naczelny Newsweeka.

Z oczywistym wydawałoby się stwierdzeniem publicysty, nie zgodził się poseł prof. Maciej Gdula.

„Linią oddzielającą cywilizację od barbarzyństwa jest stosunek do bogatych cwaniaków unikających utrzymywania m. in. przedszkoli i służby zdrowia. Kiedyś barbarzyńcy łupili i mordowali. Dziś niszczą nasze społeczeństwa cichaczem wynosząc bogactwo. Nie można udawać że jest inaczej” – oburzył się polityk Lewicy.

