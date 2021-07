Dom bez pozwolenia do 70 mkw. Minister: Zmiany prawne w tym roku

Plan Polski Ład zakłada m.in. reformę polegającą na tym, by bez pozwolenia można było stawiać domy do 70 mkw. powierzchni.

Kornacka: Rozpoczynamy konsultacje

Wiceminister rozwoju Anna Kornecka, powiedziała w programie "Newsroom WP", że projekt został już wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. – Rozpoczynamy konsultacje i cały projekt oraz wszystkie założenia ujrzą światło dzienne – zadeklarowała.

W ocenie Kornackiej jest to projekt prorozwojowy i promieszkaniowy. – Ma ułatwić Polakom zarówno budowanie domów jednorodzinnych, jak i uwolnić potencjał działek rekreacyjnych. Pandemia pokazała, że mieszkania w blokach często są niewystarczające, Polacy potrzebują przestrzeni, ogródka, miejsca rekreacji. Projekt jest jednym z dziesięciu priorytetów Polskiego Ładu, można powiedzieć, że jeszcze w czwartym kwartale tego roku przepisy prawa budowlanego zostaną zliberalizowane i będzie można planować tego typu inwestycje na nowych zasadach – zapowiedziała polityk.

Mieszkanie bez wkładu własnego oraz program "Mój dom"

Jednym z elementów programu koalicji rządzącej jest projekt mieszkanie bez wkładu własnego. Ma on według rządowych założeń zwiększyć dostępność możliwości sfinansowania własnego mieszkania. Obejmie trzy grupy osób: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom. Wkład własny dla polskich rodzin ma być gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo, co ma rozwiązać problem braku środków na wkład własny, a tym samym brak możliwości zakupu własnego mieszkania.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Oznacza to, że będzie wystarczać sama zdolność kredytowa. Instrument ma być skierowany do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego.

