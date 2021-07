Niemcy ignorują wyrok TSUE. Chodzi o niezależność prokuratorów

Jak dotąd niemiecki rząd nie odniósł się do krytyki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej prokuratur. TSUE uważa, że nie są one do końca niezależne.

O sprawie donosi niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. Według dziennikarzy tytułu, rząd w Berlinie zignorował płynące z TSUE i Komisji Europejskiej krytyczne głosy dotyczące uprawnień niemieckiego ministra sprawiedliwości do wydawania poleceń prokuratorom. „Niemiecki rząd ignoruje krytykę Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii prawa niemieckich ministrów sprawiedliwości do wydawania poleceń prokuraturom” – pisze „Der Spiegel” w swoim sobotnim wydaniu. W maju 2019 roku TSUE orzekł, że niemieccy prokuratorzy nie są w wystarczającym stopniu niezależni, aby móc wydawać europejskie nakazy aresztowania. W związku z tą decyzją ENA są wydawane przez niemieckie sądy. Nieudana reforma Tygodnik przypomina, że na tę sprawę zwróciła również uwagę KE w opublikowanym w tym tygodniu raporcie dotyczącym praworządności. W dokumencie wspomniano również o projekcie zmian w prawie dotyczących kwestii uprawnień niemieckiego ministra sprawiedliwości. Rząd w Berlinie zabiegał o ograniczenie wspomnianej ministerialnej prerogatywy w ramach współpracy prawnej z pozostałymi członkami UE, "przy zachowaniu tego prawa w sprawach wewnątrz Niemiec". Ostatecznie, jak podają dziennikarze gazety, nie udało się dojść do porozumienia. Przeciwko było 8 z 16 krajów związkowych oraz minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. Decyzja spotkała się z krytyką partii Zielonych. Franziska Brantner zarzuciła rządowi kanclerz Niemiec, że „nie odrobił pracy domowej”. – Nie wolno dopuścić do tego, by niezależność prokuratury poddawana była w wątpliwość – powiedziała polityk opozycji. Czytaj też:

