Ultimatum KE wobec Polski, obrona Czarnka, wybór RPO i prezesa IPN. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Informację ws. postawionego Polsce ultimatum przekazała we wtorek wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova. Poinformowała ponadto, że jeśli nasz kraj nie dostosuje się do orzeczenia TSUE, Komisja wystąpi o nałożenie kar finansowych.

Minister Czarnek obroniony w Sejmie

W środę Sejm odrzucił wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. Wniosek o odwołanie szefa MEiN złożyła Koalicja Obywatelska. "Za" głosowało w środę wieczorem 205 posłów, "przeciw" było 236, a siedmiu się wstrzymało.

Marcin Wiącek nowym RPO

W środę Senat wybrał prof. Marcina Wiącka na stanowisko RPO. "Za" głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się pięć osób: Jan Maria Jackowski, Jarosław Rusiecki, Andrzej Pająk, Aleksander Pociej i Lidia Staroń. Rzecznika Praw Obywatelskich udało się wybrać dopiero za szóstym podejściem. Marcin Wiącek zastąpi na tym stanowisku Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku.

Karol Nawrocki wybrany na prezesa IPN

W piątek Senat wyraził zgodę na powołanie Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. "Za" głosowało 52 senatorów, przeciw było 47, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Nawrockiego poparli wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, jeden senator z klubu KO (Antoni Mężydło), dwóch z PSL-KP (Jan Filip Libicki i Ryszard Bober) oraz jeden niezależny.

Wniosek o uchylenie immunitetu szefowi NIK

W piątek prokurator generalny skierował do marszałka Sejmu wniosek o o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Prokuratura zamierza postawić szefowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Wcześniej Centralne Biuro Antykorupcyjnego zatrzymało syna Mariana Banasia, Jakuba.

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl!

Przedstawiamy pięć najlepiej czytających się tekstów na naszym portalu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Co Państwa interesowało?



Numer 1: Donald Tusk wrócił ponownie – tym razem z urlopu w Chorwacji – i od razu, jakby chciał nadrobić stracone dwa tygodnie, wyjechał z tak grubą hucpą, że chyba już tylko ostatni idiota jest gotów mu wierzyć – napisał Rafał Ziemkiewicz w swoim Subotniku.

Numer 2: Na kogo chcą głosować Polacy? Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałby je PiS – wynika z sondażu pracowni Social Changes.

Numer 3: UE bije się w piersi – euroentuzjaści cichną... Pamiętam, jakże niedawno jeszcze, zaprzysięgłych entuzjastów, którzy zawsze w ciemno, z definicji, bronią Unię Europejską, jak występowali w roli obrońców EMA, czyli Europejskiej Agencji Leków – przypomina w swoim felietonie Ryszard Czarnecki.

Numer 4: "Załatwili nam jego z najlepszych ludzi w partii". Szef KPRM Michał Dworczyk stracił szansę, by przejąć w przyszłości stery w ważnym resorcie – podały nieoficjalnie media.

Numer 5: "Wycierają sobie mordy niezależnością". Dawid Wildstein ostro skomentował ujawnione maile ws. Listy Przebojów Trójki.

A na deser... rysunkowe podsumowanie tygodnia w wykonaniu Cezarego Krysztopy!