Miller: To gangrena, która pustoszy Rzeczpospolitą

Były premier, obecnie europoseł był w piątek gościem programu "Jeden na jeden" na antenie TVN24. W rozmowie poruszony został wątek uchylenia immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wniosek w tej sprawie złożyła w ubiegłym tygodniu prokuratura. Ze słów przedstawicieli KO i PSL wynika, że partie te nie zdecydują się poprzeć wniosku. Donald Tusk nazwał nawet wczoraj Banasia "politycznym świadkiem koronnym". Co na ten temat myśli Leszek Miller?

– Trzeba za wszelką cenę odsunąć PiS od władzy, bo to jest gangrena, która pustoszy Rzeczpospolitą. Zapominając o różnych rzeczach, które się w przeszłości zdarzały, trzeba się zjednoczyć i stawić czoła Zjednoczonej Prawicy, starając się z nią wygrać. Więc gdy na czele NIK stoi człowiek, który obnaża te wszystkie podłości władzy PiS, to jest to sojusznik – podkreślił.

"Nie można wspierać autorytarnych rządów z europejskich pieniędzy"

W programie pojawił się też temat Funduszu Odbudowy. W ocenie byłego premiera, nie jest przypadkiem, że wysłany przez polski rząd krajowy plan odbudowy nie został jeszcze przez Komisję Europejską zaakceptowany.

– Jak sądzę, nieprędko zostanie przyjęty albo jeżeli zostanie przyjęty, to zostanie zgłoszonych wiele uwag wymagających korekty - stwierdził.

Miller tłumaczył, że obecnie w Unii Europejskiej przeważa pogląd, że "nie można wspierać autorytarnych rządów z europejskich pieniędzy, że podatnicy europejscy nie mogą wspierać rządów, które prowadzą swoje kraje w ekonomiczną i polityczną przepaść i że trzeba uruchomić mechanizm, który obowiązuje od 1 stycznia (tego roku), warunkowości budżetowej". – To znaczy, jeżeli instytucje unijne stwierdzają, że kraj nie wypełnia warunków rządów prawa, to wtedy są sankcje finansowe – dodał eurodeputowany.

