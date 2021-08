Powstanie Warszawskie. Tusk udostępnił nagranie

Lider Platformy Obywatelskiej udostępnił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze okolicznościowe wideo związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Donald Tusk nagrał swoją krótką przemowę na placu Krasińskich przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

– "Pamiętaj: nie wolno Ci zwątpić w wolność, co przyjdzie choćbyś padł". To słowa poety-powstańca, ważne także i dziś, 77 lat temu po powstaniu – powiedział.

– Kiedy zatrzymamy się na dźwięk syren, pamiętajmy, że powstańcy ginęli po to, abyśmy mogli co roku, kiedy tylko syreny cichną, wracać do normalnego, bezpiecznego życia wolnych ludzi – stwierdził Tusk.

– Nasza wolność nadaje szczególny sens ich ofierze i dlatego nie możemy w nią zwątpić. Jesteśmy im to winni. Chwała Bohaterom – dodał były premier.

Nie było drugiego takiego zrywu w okupowanej Europie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Był to największy zryw niepodległościowy w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące – do 2 października.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta. Ponadto stolica Polski została niemal całkowicie spalona i zburzona.

Główne obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w stolicy. Najważniejszym momentem będzie godz. 17:00, kiedy miasto na chwilę się zatrzyma.

