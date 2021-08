Skandaliczne słowa poseł PO. Drwiła z ataku na Sośnierza

W środę wieczorem Sejm przyjął ustawę medialną z poprawkami. Wcześniej izba odrzuciła wniosek złożony przez opozycję, która chciała odrzucenia noweli w całości. Według opozycji, przepisy uderzają w wolność słowa i ograniczają niezależność mediów.

Sprawa budzi olbrzymie emocje. Wczoraj pod Sejmem zebrała się grupka osób, które protestowały przeciwko działaniom posłów PiS. Jakkolwiek demonstranci byli nieliczni, to zachowywali się niezwykle agresywnie. Na nagraniach widać, jak protestujący rzucali się na policjantów. Z tłumu wydobywał się też okrzyk "bandyci".

Do internetu przedostały się również nagrania, na których uwieczniono również, jak protestujący zaatakowali posła Sośnierza.

Skandaliczny wpis

Marzena Okła-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej drwiła z ataku obrońców TVN na posła Dobromira Sośnierza. Polityk udostępniła nagranie z ataku z komentarzem: Do posła Sośnierza przemówił Nardów.

Poseł już usunęła wpis z mediów społecznościowych, jednak screen z jej komentarzem krąży już po internecie.

"Widzę, że moja relacja spod Sejmu wywołała duże emocje. Chciałam Wam pokazać, co się tam dzieje, co krzyczą ludzie czyli Naród do polityków. Akty agresji zdecydowanie POTĘPIAM. Zróbmy wszystko, by takie sceny się nie powtarzały" – dodała polityk w kolejnym wpisie.

Jednak nie tylko poseł PO zamieściła skandaliczny wpis. Szokujący komentarz pojawił się również na twitterowym profilu organizacji Strajk Kobiet. "Pan @D_Sosnierz dostał wyrazy szacunku. Opluty, kop w tyłek. To przyszłość was wszystkich" – napisano.

Przypomnijmy, że posłowie Konfederacji nie poparli tzw. lex TVN.

