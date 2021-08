"Koniec dzikiej reprywatyzacji". Śpiewak: Mieli nas za wariatów, dziś mamy ustawę

Podjąłem decyzję ws. ustawy, która była przedmiotem ożywionej i głośnej debaty w kraju i za granicą. Po dogłębnej analizie postanowiłem podpisać przyjętą przez Sejm i Senat nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego – poinformował prezydent Andrzej Duda. W obszernym oświadczeniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta prezydent tłumaczy, dlaczego podjął taką decyzję.

Zgodnie z nowymi przepisami, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie procederu dzikiej reprywatyzacji. Z kolei ambasada Izraela stoi na stanowisku, że to uderzenie w prawa ofiar Holokaustu do roszczeń. Ustawę krytykują także Stany Zjednoczone.

W lipcu demokratyczni i republikańscy senatorowie ze Stanów Zjednoczonych w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy wyrazili opinię, że nowelizacja kpa ma utrudnić reprywatyzację mienia. Zaapelowali do prezydenta, by podjął działania na rzecz wycofania projektu procedowanego obecnie w Senacie, lub – gdyby został on przyjęty – do zawetowania go.

Strona polska odpowiada, że ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a dodatkowo roszczeń będzie nadal można ubiegać się w ramach procesu cywilnego.

Śpiewak: Mieli nas za wariatów

Podpisanie ustawy to sukces tych, którzy od lat walczyli z dziką reprywatyzacją. Jej efektami niejednokrotnie było pozbawianie lokatorów dachu nad głową, nękanie mieszkańców reprywatyzowanych kamienic czy bezzasadne podwyższanie im czynszu. Radości nie kryje Jan Śpiewak, aktywista warszawski, który nagłośnił proceder.

"Prezydent podpisał ustawę, która kończy dziką reprywatyzację w Warszawie. 8 lat temu zaczęliśmy o tym mówić głośno. Mieli nas za wariatów. Dzisiaj mamy ustawę. Dziękuję @sjkaleta @MagdaBiejat @PatrykJaki i wszystkim z ruchów lokatorskich, to była długa, ale zwycięska walka" – napisał Śpiewak na Twitterze.

