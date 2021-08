"Sprawdziłby się jako patostreamer". Konfederacja apeluje do premiera ws. Horbana

Podczas konferencji prasowej w czwartek poseł Jakub Kulesza i Witold Tumanowicz wezwali szefa rządu, by zdymisjonował prof. Horbana ze stanowiska szefa Rady Medycznej przy premierze. Politycy przywołali szereg jego wypowiedzi, które ocenili jako skandaliczne.

Konfederacja: Horban do dymisji

– Prof. Horban został zapytany o interwencję posłów, którzy zjawili się w domu dziecka w Nowym Dworze Gdańskim, po tym, jak otrzymali informację, że mają tam być szczepione dzieci bez zgody opiekunów prawnych. Posłowie nie zostali wówczas ani żadnych informacji ze środka, ani nie zostali wpuszczeni na teren. Prof. Horban zapytany o to, czy otwiera mu się nóż w kieszeni, gdy widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci, odpowiadał, cytuję „gdybym umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył” – zacytował Horbana Kulesza.

– Jest to niesamowity skandal, że osoba na takim stanowisku wypowiada tego typu kwestie. To nie pierwszy raz, gdy prof. Horban wzbudza negatywne emocje wśród obywateli. Takie słowa z ust członka Rady Medycznej to skandal i sytuacja obok, której nie możemy przejść obojętnie. Jakim cudem taki człowiek znalazł się na takim stanowisku? Jakim cudem doradza rządowi w tak ważnych kwestiach? – pytał przewodniczący koła sejmowego Konfederacji.

Kulesza przekazał, że Konfederacja wzywa premiera, by zdymisjonował go ze stanowiska Głównego Doradcy premiera ds. COVID-19 oraz z Rady Medycznej. – Człowiek, który wypowiada się w tak arogancki sposób, nie może doradzać rządowi. To on jest przyczyną tego, że wiele osób w Polsce dalej się nie zaszczepiło. To on jest powodem tak dużego braku zaufania do rządu, programu szczepień – ocenił Kulesza.

Tumanowicz: Sprawdziłby się jako patostreamer

Witold Tumanowcz przypomniał z kolei wypowiedź prof. Horbana na temat obowiązkowych szczepień na COVID-19. "Ręka nas świerzbi, żeby rekomendować obowiązek szczepień dla niektórych grup, które są narażone na zakażenia" – powiedział Horban w czwartek na antenie TVN24.

Tumanowicz podkreślił, że Konfederacja szanuje zarówno wszystkich tych, którzy zdecydowali się zaszczepić przeciwko COVID-19, jak i tych, którzy z jakiegoś powodu się na to nie zdecydowali. Jak dodał, dobrowolność szczepień nie powinna być tylko sloganem, lecz być respektowana.

