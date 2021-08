"Załóż trampki i wracaj do Poznania". Wiceprezydent Białegostoku nie wytrzymał

Dziennikarz TVP Jakub Wojtanowski opublikował we wtorek mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jak mężczyzna biega pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej i policji, próbując im uciec. Wiadomo, że sytuacja ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarz potwierdził, że mężczyzną tym jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Zachowanie parlamentarzysty wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jednych rozbawiło, w innych wzbudziło zażenowanie. Jeszcze inni wskazywali, że tego rodzaju działania są po prostu groźne.

"Przestań lansować się na ludzkim nieszczęściu"

Sterczewski już wcześniej informował o swoich działaniach tam. "Wczoraj wieczorem, wraz z ekipą z Fundacji Ocalenie zobaczyliśmy mężczyznę leżącego przy drodze. Okazało się, że to Irakijczyk. Byłem w szoku, ale też wzruszony sytuacją, więc po ludzku uściskałem gościa i powiedziałem: welcome to Poland" – pisał we wtorek poseł.

Na jego wpis ostro zareagował wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. "Franek, dzieciaku, przestań lansować się na ludzkim nieszczęściu i odgrywać drugoplanową rólkę w teatrzyku Łukaszenki. Załóż trampki i wracaj do Poznania" – napisał do Sterczewskiego. Ten nie pozostał dłużny. "To pisze zastępca prezydenta Białegostoku? Czy też jakiś troll mu się na konto wdarł? Może Truskolaski wie. Obu Panów zapraszam do zapoznania się z sytuacją i wspólnego apelu do polskiego rządu o przestrzeganie prawa i konwencji genewskiej" – odpowiedział.

Nikitorowicz zwrócił z kolei uwagę posłowi KO, że bez zgody Łukaszenki nie tylko imigranci ale mysz nie pojawi się na granicy. "Irytują mnie posłowie od lewicy do prawicy, którzy dla lansu dają się nabrać na prowokacje Łukaszenki. Ochrona polskiej granicy powinna nas łączyć, nawet jeśli rząd robi to nieudolnie" – podkreślił wiceprezydent Białegostoku.

