"Heroiczna ewakuacja". Bix Aliu o polskiej akcji ratunkowej

Obecny chargé d'affaires Bix Aliu kierujący ambasadą USA w Polsce zamieścił wpis na Twitterze, w którym podziękował polskim władzom za akcję ratunkową.

"Doceniamy heroiczną ewakuację ponad 700 osób z Kabulu przez Polskę, w tym afgańskich współpracowników i ich rodzin, a także pomoc Polski w ewakuacji osób w imieniu #NATO i innych sojuszników. Łączy nas zaangażowanie w dalszą pomoc dla Afgańczyków w potrzebie" – napisał na Twitterze.

twitter

Koniec ewakuacji z Afganistanu

Odkąd talibowie przejęli kontrolę w Kabulu, trwa ewakuacja polskich współpracowników z Afganistanu. Michał Dworczyk przekazał we wtorek, że łącznie przetransportowano już ponad 700 osób.

– Jeżeli nic się nie zmieni w sytuacji w Afganistanie, to dzisiaj wieczorem ostatni samolot z ewakuowanymi Afgańczykami współpracującymi z Polską powinien wystartować w kierunku Polski. Należy podkreślać, że sytuacja jest bardzo dynamiczna – mówił dziś szef KPRM na antenie Polskiego Radia 24.

Jak zapewnił, "absolutna większość osób, które blisko współpracowały z polskim kontyngentem wojskowym, czy z polską placówką dyplomatyczną została już ewakuowana do Polski bądź jest w drodze". – W konsekwencji do naszego kraju trafi ok. 800 osób ewakuowanych – podał.

– Te osoby najpierw przejdą przez kwarantannę, potem będą mogły złożyć wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy. Będziemy starali się, żeby ci wszyscy, którzy będą chcieli zostać w Polsce mogli się tutaj zaadaptować – mówił.

Coraz trudniejsza sytuacja

Podczas wczorajszej konferencji Dworczyk podkreślił, że sytuacja w Afganistanie jest coraz trudniejsza. – Coraz trudniej dostać się na tę część bezpieczną lotniska, kontrolowaną przez oddziały sojusznicze. Natomiast absolutna większość osób, które w sposób ścisły współpracowały czy to z polskimi dyplomatami czy to z polskimi żołnierzami, jest już w Polsce albo jest w drodze do Polski– stwierdził Michał Dworczyk na briefingu prasowym przed KPRM.

Z kolei rzecznik talibów Zabiullah Mujahid poinformował dzisiaj, że nowe władze w Kabulu nie będę wpuszczać Afgańczyków na lotnisko oraz przekazał, że tłumy oblegające lotnisko mają wrócić do domu.

Czytaj też:

Załamanie wizerunku Bidena. Najnowsze sondaże nie pozostawiają wątpliwościCzytaj też:

Kolejny samolot przyleciał z Afganistanu. Na pokładzie kilkadziesiąt dzieci