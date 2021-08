Polscy żołnierze uratowali 13-latka. Dworczyk apeluje o pomoc w szukaniu jego rodziny

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk opisał na Twitterze historię 13-letniego Fawada z Afganistanu, który w trakcie ewakuacji zagubił swoją rodzinę. Polityk poinformował, że chłopiec został uratowany przez polskich wojskowych w niezwykle trudnych warunkach.

#FawadFamily

Teraz żołnierze próbują odnaleźć bliskich chłopca. Informacja o 13-latku trafiła także do organizacji pozarządowych. Dworczyk poprosił internautów o udostępnienie i wspólne zaangażowanie w tej sprawie. Do postu załączył hasztag #Fawad Family. Tweet został zamieszczony w języku polskim i angielskim.

„13-letni Fawad w trakcie próby ewakuacji zagubił swoją rodzinę. Został uratowany w niezwykle trudnych warunkach przez 🇵🇱 żołnierzy. Od niedzieli starają się odnaleźć jego bliskich. Informacja trafiła do organizacji pozarządowych. Prośba o #RT i wspólne zaangażowanie! #FawadFamily” – przekazał Dworczyk.

Ewakuacja z Afganistanu

Odkąd talibowie przejęli kontrolę w Kabulu, trwa ewakuacja polskich współpracowników z Afganistanu. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz poinformował dzisiaj, że udało się już ewakuować ponad 400 osób.

Michał Dworczyk podczas wtorkowej konferencji prasowej przekazał, że ewakuowano dzisiaj kolejnych 70 osób. – W nocy przyleci kolejny Embraer z blisko setką osób na pokładzie. Łącznie to już będzie ponad 500 ewakuowanych Afgańczyków, którzy trafią do Warszawy, którzy w ostatnich latach pomagali Polakom w czasie naszej misji w tym kraju, pomagali żołnierzom WP, polskim dyplomatom. Dzisiaj my pomagamy im oraz ich rodzinom dbając o to, aby mogli bezpiecznie wyjechać z Afganistanu i uniknąć zagrożeń– mówił szef KPRM.

Dworczyk podkreślił, że sytuacja w Afganistanie jest coraz trudniejsza. – Coraz trudniej dostać się na tę część bezpieczną lotniska, kontrolowaną przez oddziały sojusznicze. Natomiast absolutna większość osób, które w sposób ścisły współpracowały czy to z polskimi dyplomatami czy to z polskimi żołnierzami, jest już w Polsce albo jest w drodze do Polski– stwierdził Michał Dworczyk na briefingu prasowym przed KPRM.

– Pojawiają się informacje o możliwych zamachach terrorystycznych wokół lotniska i napływ osób, które trafiają do tej bezpiecznej strefy jest coraz mniejszy, zmniejsza się – dodał polityk.

