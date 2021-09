Trzaskowskiego zapytano o największy błąd rządów PO. Odpowiedział bez wahania

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa do 2 września.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Donald Tusk, Barbara Nowacka, Władysław Kosiniak-Kamysz, Leszek Balcerowicz oraz Radosław Sikorski i Anne Applebaum.

Podczas środowej debaty z prezesem PSL Trzaskowski został zapytany o największe błędy, jakie Platforma Obywatelska popełniła podczas swoich rządów w latach 2007-2015. Wiceprzewodniczący PO bez wahania wskazał na jedną kwestię.

Związki partnerskie

– Związki partnerskie. Jeden z największych błędów, że to rozwiązanie nie zostało wprowadzone w życie – odpowiedział prezydent Warszawy.

Tym samym polityk ponownie odniósł się do kwestii wprowadzenia w Polsce związków partnerskich. We wtorek, podczas występu na antenie TVN24, Trzaskowski złożył jasną deklarację, co do wprowadzenia tego typu rozwiązań prawnych.

– Były pytania bardzo trudne i dosadne i ja odpowiadałem na to jasno. Przede wszystkim natychmiast związki partnerskie i Donald Tusk też potwierdził, że to jest pierwsza decyzja, która powinien nowy rząd jeżeli będzie to rząd opozycyjny wcielić w życie – stwierdził Trzaskowski.

Tym samym prezydent Warszawy potwierdził deklarację złożoną przez Donalda Tuska podczas niedawnego Campusu Polska Przyszłości.

– Mogę natomiast zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce – stwierdził Tusk.

