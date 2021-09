Morawiecki zdradził, co myśli o TVN. "Wolne żarty"

Premier Mateusz Morawiecki był w sobotę gościem radia RMF FM. Podczas rozmowy pojawił się m.in. temat telewizji TVN oraz nowelizacji ustawy medialnej. – Jeśli chodzi o TVN24, przewodniczący KRRiT kilka dni temu wydał decyzję, w wyniku której nadawanie przez TVN24 będzie możliwe po 26 września, nawet jeśli nie zapadłaby żadna decyzja dotycząca koncesji – przypomniał.

Szef rządu stwierdził, że jego celem doprecyzowanie stanu prawnego. – Okazało się, że podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może bez przeszkód nabywać akcję polskich mediów i poprzez to wywierać gigantyczny wpływ na rzeczywistość – mówił.

– Jeśli chodzi o TVN, gdy patrzę na tę stację, jaki gigantyczny hejt ona wywołuje wobec np. pana Pawła Kukiza, który jest jednym z najbardziej ideowych polityków jakich poznałem w ostatnim czasie, jak zachowuje się absolutnie stronniczo, to wydaje mi się, że to nie są wolne media, to są wolne żarty – podkreślił premier.

Morawiecki nawiązał do wydarzeń z pierwszej połowie sierpnia, gdy grupa 30 posłów złożyła wniosek o powtórkę głosowania. Wśród nich byli posłowie Kukiz'15, którzy wskazywali, że podczas pierwotnego głosowania doszło do pomyłki. Najpierw Sejm poparł wniosek o reasumpcję głosowania, a następnie posłowie odrzucili wniosek o odroczenie posiedzenia do 2 września. Na posłów Kukiz'15 wylała się fala wściekłości ze strony opozycji oraz części mediów.

TVN może trafić w ręce Skarbu Państwa?

Jak informuje "Rzeczpospolita", wbrew zapewnieniom PiS grupa TVN może trafić w ręce Skarbu Państwa. Ostrzega przed tym organizacja branżowa – PIKE. Skierowała ona w tej sprawie opinię do Senatu, gdzie w poniedziałek mają ruszyć prace nad "lex TVN".

PIKE przekonuje o nieskuteczności poprawki Kukiz'15, która zakłada, że udziały lub akcje w spółce dotkniętej ustawą nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb Państwa, spółkę realizującą misję publiczną, państwową osobę prawną oraz spółkę z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

"W przepisie tym jest mowa tylko o państwowych osobach prawnych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a nie o wszystkich osobach prawnych z udziałem Skarbu Państwa. Czyli fundacja, założona np. przez spółki Skarbu Państwa, prawdopodobnie nie byłaby objęta zakazem" – uważa PIKE.

