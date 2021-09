Kard. Müller: Polska nie jest dzieckiem, które powinno być upominane przez niekompetentnych polityków

Kard. Gerhard Ludwig Müller mówił, że grzechy pojedynczych książy nie powinny być postrzegane jako wina całego Kościoła. – Jezus zapowiedział, że zawsze będą skandale i zgorszenia. Nawet wśród dwunastu Apostołów był Judasz, który zdradził Chrystusa. Dlatego w przyszłości znajdą się wśród księży, biskupów i zakonników pojedyncze osoby grzeszące z ludzkiej słabości lub świadomie i ze złej woli. Gdyby każdy katolik przestrzegał nauki moralnej Kościoła, nie doszłoby do tego, nad czym teraz trzeba nam ubolewać. Musimy również zauważyć, że ideologia moralnego permisywizmu w zakresie moralności seksualnej przeniknęła także do kręgów kościelnych i przyniosła katastrofalne skutki. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że to konkretna osoba odpowiada za to, co uczyniła zarówno wobec prawa świeckiego, jak i kościelnego. Dlatego nie ma podstaw, by wykorzystywać wykroczenia pojedynczych osób do oskarżania całego stanu duchowego i mówienia, że uczynił to cały Kościół – wyjaśnił były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Jego zdaniem, zarzuty wobec duchownych służą dziś do burzenia wizerunku Kościoła i wprowadzania szkodliwej polityki i ideologii.

– Teraz w Polsce chcą doprowadzić do podziałów w państwie, społeczeństwie, rodzinach i Kościele. Zauważam, że chodzi tu o ruchy finansowane przez zagranicznych sponsorów, którzy uważają, że muszą sprowadzić Polskę na „odpowiednią drogę” prowadzącą do wyznawanych przez nich ideologii. Jest to wielki skandal, jakiego dopuścili się zachodni politycy. (…). To Polska w ciągu ostatnich 200 lat wycierpiała najwięcej i poświęciła ogromną liczbę ludzkich istnień za wolność, praworządność oraz demokrację. Dlatego jako wielką niesprawiedliwość postrzegam fakt, że ludzie na Zachodzie, którzy nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę dzieje się w Polsce i zgarniają ogromne pieniądze z unijnych instytucji, pouczają waszych obywateli. Apeluję do wszystkich Polaków, abyście nie pozwalali na taką zarozumiałość i bezczelność. Polska nie jest nieletnim dzieckiem, które powinno być upominane przez niekompetentnych polityków z Zachodu. Trzeba spojrzeć na katastrofę, jaką ci krzykliwi politycy spowodowali w Afganistanie (…). Polska zachowała swoją kulturę, język, tożsamość etniczną i wiarę katolicką, która jest spoiwem i sercem tego ocenia ks. kard. Gerhard Ludwig Müller w rozmowie z TV Trwam.

UE dążyć do dechrystianizacji

Niemiecki duchowny stwierdził, że UE dąży do dechrystianizacji Europy i rozmycia wszelkich wartości, które stanowią podstawę dla naszego kontynentu.

– Byłoby dobrze, gdyby Ojciec Święty Franciszek wykorzystał swoje uznanie wśród polityków UE w celu jasnego przedstawienia tym ludziom chrześcijańskich fundamentów. Obecnie nie możemy polegać na politykach, ponieważ są to zwykli politykierzy bez odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia – ocenił duchowny.

Kard. Müller nawiązał też do widma kar finansowych, jakie wiszą nad Polską z inicjatywy KE: – To nie są pieniądze polityków europejskich, lecz europejskich podatników. Polska składa się z wolnych obywateli i jest w stanie w wolnych wyborach zaakceptować lub odrzucić dany rząd. Żaden europejski trybunał i politycy nie mają moralnego prawa, mówić że Polacy źle głosowali, dlatego musimy ich zastraszać tak długo, aż zagłosują według naszych preferencji.

