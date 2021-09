Zandberg do zwolenników PO: Wasi ulubieńcy łoją wódkę z PiS-owską wierchuszką

Popularny dziennikarz obchodził okrągłe 50. urodziny. Na zabawie pojawiło się wielu polityków zarówno z rządu, jak również i opozycji. "Bez wahania porzucili salę sejmową i ruszyli na imprezę" – donosi dziennik "Fakt", który opisał całą sprawę.

W tym samym czasie, gdy politycy imprezowali na urodzinach Mazurka, Marian Banaś składał raport z działalności swojego urzędu za ubiegły rok. Szef Najwyższej Izby Kontroli przemawiał do niemal pustej sali. Dziennikarze gazety pytali następnie polityków dlaczego zdecydowali się opuścić swoje miejsce pracy. Każdy miał przygotowaną odpowiedź, jednak żaden nie przyznał się, że zamiast Sejmu wybrali imprezę urodzinową. Z kolei sam Robert Mazurek nie odbierał telefonów od dziennikarzy "Faktu".

Na urodzinach Mazurka pojawił się m.in. szef klubu KO Borys Budka.

Zandberg: Nie oburzam się, że politycy PO łoją wódkę

"Drodzy Kibole PO! Widzę, że jestem Wam winny wyjaśnienie: Nie oburzam się, że Wasi ulubieńcy łoją wódkę z PiSowską wierchuszką. Każdemu to, co lubi. Smacznego. Ale jak się głosi, że PiS to drugie NSDAP, to trudno balangować z gestapowcami. Tzn można, ale robi się z siebie idiotę" – napisał na Twitterze polityk Lewicy Adrian Zandberg.

"Jak Pan dostanie zaproszenie na wesele od kolegi który zaprosi kogoś z PiS-u to wyjdzie z Wesela?" – zapytał pod wpisem jeden z internautów.

Zandberg odpowiedział: "Szanowny Panie, postaram się tym razem wielkimi literami: NIE OBURZAM SIĘ, ŻE PANOWIE PIJĄ ZE SOBĄ WÓDKĘ. Po prostu mnie to śmieszy. Jak się piłuje latami, że PiS to zło absolutne, i wyzywa wszystkich wokół od "kolaborantów PiS", to się ze złem absolutnym nie pląsa na imprezce".

Polityk nawiązał w ten sposób do oburzenia Platformy Obywatelskiej po tym, jak Lewica przystąpiła do negocjacji z PiS-em ws. Krajowego Planu Odbudowy.

