Tusk chce chronić TVN i Polsat. Reaguje Departament Stanu USA

Premier Donald Tusk ogłosił w ubiegłym tygodniu, że dwie prywatne stacje telewizyjne – TVN i Polsat – zostaną wpisane na listę firm strategicznych, co znaczy, że nie będzie można ich sprzedać bez zgody rządu. Rozporządzenie w tej sprawie ma być gotowe w najbliższych dniach.

– Chcę potwierdzić te plotki czy pogłoski o tym, że na Wschodzie odnajdujemy zainteresowanych ewentualnym przejęciem mediów albo wpływaniem na pracę mediów w Polsce. Ta sprawa jest bardzo poważna – mówił premier na konferencji prasowej.

Bezprecedensowa decyzja Tuska. Reaguje Departament Stanu USA

Departament Stanu USA w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej ocenił, że "w świecie, w którym zagraniczna manipulacja informacjami i złośliwe działania naszych przeciwników są coraz bardziej wyrafinowane, konieczne jest zapewnienie, by media pozostały wolne od wrogiej ingerencji".

Waszyngton przestrzegł jednak przed nadużywaniem walki z zagraniczną ingerencją do polityki wewnętrznej. Podkreślił, że pluralizm mediów jest fundamentem demokracji, a polska historia i tłamszenie mediów przez komunistyczne władze przypominają o jego znaczeniu. Zwrócił też uwagę, że Polska jest "na pierwszej linii frontu obrony Europy i NATO przed zagranicznymi wrogimi wpływami", co tylko podkreśla wagę zapewnienia niezależności mediów.

Jak odnotowuje PAP, komentarz Departamentu Stanu jest pierwszą reakcją władz USA na ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez rząd w Warszawie plany wpisania TVN i Polsatu na listę firm strategicznych.

Kto może kupić TVN? Cztery scenariusze

Media od wielu tygodni piszą o kilku wariantach możliwej sprzedaży TVN. Pierwszy to zakup stacji przez czeską miliarderkę Renatę Kellnerovą, wdowę po najbogatszym Czechu. Wariant drugi to bliżej nieokreślony amerykański podmiot, który miałby być zainteresowany zakupem. Trzeci to zakup przez właściciela węgierskiej telewizji TV2 powiązanej z Viktorem Orbanem. Z kolei czwarta opcja zakłada możliwość kupna TVN przez niemiecki koncern medialny Ringier Axel Springer (RASP), wydawcę takich mediów jak portal Onet, tygodnik "Newsweek" czy dziennik "Fakt".

Źródła Money.pl w TVN zdementowały doniesienia, jakoby sprzedaż stacji Węgrom była już przesądzona. Według informacji portalu, który powołuje się na źródła w rządzie, na listę strategicznych spółek mogą trafić nie tylko TVN i Polsat, ale także firmy zbrojeniowe czy kolejne z branży telekomunikacyjnej.

Dziennikarze serwisu ustalili, że chodzi m.in. o WB Electronics (produkuje m.in. drony, systemy łączności i rozpoznania), a także T-Mobile Polska i P4 (operatora sieci Play).

"Rząd chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli musi być corocznie «odświeżane», a to obecne będzie ważne do końca roku. I tak więc musiałoby być wydane nowe" – czytamy w tekście.

