"Zapi****le cię jak śmiecia Adamowicza". Śmiszek: Zgłaszam to na policję

""Zaj***e Cię nożem jak bohater Stefan Wilmont tego bandytę Adamowicza(…) ręka mi nie zadrży". "Zap****ole Cię jak śmiecia Adamowicza. Tak więc wybierz buty na ostatnią drogę. Bo nie zostało Ci dużo czasu". Taki mail trafił wczoraj na skrzynkę mojego biura" – poinformował na Twitterze Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

"Zgłaszam to na policję. Kolejna granica została przekroczona. Nie odpuszczę nadawcy i Was też zachęcam do reagowania na hejt oraz groźby" – dodał poseł w kolejnym wpisie.

Polityk zmieścił pełną treść przepełnionej wulgaryzmami wiadomości, którą otrzymał od osoby posługującej się pseudonimem "Wku***ny Bohater".

"Krzysztof Śmiszek, zamorduję cię pedofilu. Zaj**ę cię nożem jak bohater Stefan Wilmont tego bandytę Adamowicza. I przysięgam sku***lu, że ręka mi nie zadrży. NIE BĘDZIECIE NAM PEDERAŚCI DZIECI PEDALIĆ. Nie ma na to naszej zgody w Polsce. Jak chcesz pedalić to wyp...***laj za granicę białoruską do muslimów swoich. W Polsce długo nie pożyjesz. Zapi****lę cię jak śmiecia Adamowicza. Tak więc wybierz buty na ostatnią drogę. Bo nie zostało ci dużo czasu.

Podpisano,

Wku**ny Bohater" [przekleństwa zostały ocenzurowane przez redakcję].

Groźby do prezydentów miast

W lipcu pisaliśmy o groźbach kierowanych pod adresem prezydentów miast. Ich autor również przywoływał postać Pawła Adamowicza.

"Sutryk zginiesz ŻYD ZIE... Zadźgam cię jak Adamowicza... Poderżnę ci ten głupi łeb... Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz k... za to co mi zrobiłeś" – taką wiadomość otrzymał wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na służbową skrzynkę mailową. Podobne wiadomości trafiły do innych samorządowców m. in. prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

