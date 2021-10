Osobliwy wpis Mellera: Ch*ja tam. Pier***cie szantażystów

Marcin Meller określa samego siebie jako symetrystę. Dziennikarz w 2015 roku faktycznie przekonywał, żeby "nie straszyć PiS-em", za co był atakowany przez pro-platformerskie media. Od tamtej pory Meller stał się zadeklarowanym krytykiem partii Jarosława Kaczyńskiego.

Kilka miesięcy temu dziennikarz TVN24 udzielił nawet wywiadu "Newsweekowi", w którym dokonał "spowiedzi symetrysty". – Będę nieść krzyż symetryzmu do końca rządów PiS, a pewnie i potem będzie mi się odbijać czkawką, niezależnie od tego, czy władzę przejmie Szymon pobożny, czy lewica – deklarował w rozmowie z "Newsweekiem".

"Pier***cie szantażystów"

Teraz Meller opublikował wpis na Facebooku, w którym broni prawa symetrystów do udziału w debacie publicznej. Dziennikarz TVN apelował, aby nie ulegać szantażowi zarówno pisowskiej jak i antypisowskiej stronie. Uwagę zwraca jednak dobór słownictwa.

"Hejka symetryści! biegnę, żeby Wam powiedzieć: pier***cie tych wszystkich szantażystów z pisowskiej i antypisowskiej strony, którzy Wam mówią, że macie się deklarować. Ch*ja tam. Macie własne mózgi, obserwujecie świat, macie własne przemyślenia i politrukom walczących partii wara od tego. Spójrzmy na naszą antypisowską banieczkę: Donald jedzie nakościół. Donald krzyczy, że kościół zaj***uje Polskę. Wpadają sondaże. Donald kreśli krzyżem chleb i troszczy się o katolików. I ten sam Donald pohukuje, że symetryści to największe zło. To jest polityka, spoko, ale Wy drodzy symetryści nie jesteście politykami i możecie z tego kpić.

Ogłaszam oficjalnie: rządy PiS-u to katastrofa cywilizacyjna dla Polski, ale to nie powód by nie krytykować opozycji. I będę to robić do usrania. I osiem gwiazdek ofkors. PS. A w sprawie sytuacji na granicy akurat popieram Tuska. Amen" – napisał dziennikarz TVN24.

