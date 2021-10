"To jest wstyd i bezczelność". Minister ostro o Tusku

We wtorek rano w Strasburgu odbyła się debata z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego o wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego wyższość prawa krajowego nad unijnym w niektórych obszarach. Dyskusja była bardzo burzliwa i padło w niej wiele mocnych słów.

"Twarz Brexitu"

Do debaty tej odniósł się podczas konferencji prasowej minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik, który zwrócił uwagę, że często przywoływano dziś nazwisko Donalda Tuska.

– Donald Tusk - twarz Brexitu! Człowiek, który rządził w Europie, kiedy jeden z krajów opuszczał Unię Europejską. On dzisiaj mówi o "exitach". To jest nieprawdopodobna historia. Donald Tusk, który rządził w Polsce kiedy Trybunał Konstytucyjny decydował, że Konstytucja polska jest ważniejsza od prawa wspólnotowego. Bo zawsze tak było. A mimo wszystko, dzisiaj ma odwagę, żeby stawać ramię w ramię z tymi, którzy atakują Polskę, razem z opozycją w PE, która atakuje tam Polaków i Polskę. To jest wstyd i bezczelność! – podkreślił.

W ocenie Michała Wójcika, dzisiejsza debata w Parlamencie Europejskim to "bezprecedensowy atak na Polaków ze strony opozycji i niektórych polityków europejskich". "To skrajna bezczelność uczyć Polskę, co to jest praworządność" – napisał już po konferencji na Twitterze.

Tusk o debacie w Strasburgu

Lider PO także odniósł się do debaty w PE. Ocenił, że byliśmy dziś świadkami "zderzenia PiS-owskiego rządu ze ścianą". Jak podkreślił, "żadne argumenty, jakie przedstawiciele rządu PiS-u zaprezentowali w czasie tej debaty, nie przekonały".

Donald Tusk stwierdził, że "pod gigantyczną presją opinii publicznej, dzięki walce, dzięki presji, dzięki temu możemy wyhamować proces dewastowania i niszczenia polskiej praworządności i systemu sprawiedliwości". – Ta presja doprowadziła przynajmniej do tego kroku, jakim jest rezygnacja Izby Dyscyplinarnej – wskazał przewodniczący PO.

