"Lizanie dna od spodu". Bochenek grzmi na Sikorskiego i oznacza Tuska

W środę wieczorem Radosław Sikorski w skandalicznych słowach zwrócił się do europoseł Beaty Kempy. Przedstawicielka Solidarnej Polski wspomniała w poście na Twitterze o koncepcji wywieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – napisała Kempa.

W odpowiedzi na te słowa Radosław Sikorski zarzucił politykom partii Zbigniewa Ziobry, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”. Na jego słowa zareagowała Kempa: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”.

"Walnij się w zatłuszczony łeb" – spuentował Sikorski.

"To lizanie dna od spodu"

Do skandalicznej uwagi rzuconej przez Radosława Sikorskiego w stronę Beaty Kempy odniósł się na Twitterze były rzecznik rządu Rafał Bochenek.

"Wydawało mi się, że wszystko co najgorsze w polityce Pan już pokazał, ale ten wpis to lizanie dna od spodu. Lumpen polityka w wykonaniu damskiego boksera... ehh" – napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Bochenek apeluje do "dżentelmenów" z Platformy

W innym wpisie na Twitterze polityk zwrócił się do „dżentelmenów z PO” z pytaniem, czy zamierzają w jakiś sposób zareagować na "skandaliczne wypowiedzi" swojego kolegi. W poście oznaczył Donalda Tuska i rzecznika PO Jana Grabca.

"Hey, dżentelmeni z @Platforma_org będzie jakaś reakcja z Waszej strony na skandaliczne wypowiedzi Waszego kolegi @sikorskiradek!? Czy tak na co dzień zwracacie się do kobiet!? @donaldtusk @JanGrabiec" – napisał.

twitterCzytaj też:

Czarnek: Upadek intelektualny członków lewackiej "elity" jest przerażającyCzytaj też:

"Ty du*ku". Sikorski nie wytrzymałCzytaj też:

"Tu się muszę zgodzić". Sikorski przyznał rację Kaczyńskiemu