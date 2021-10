"Jest żałosnym typkiem". Winnicki wypomniał Trzaskowskiemu zachowanie sprzed roku

Tydzień temu prezydent Warszawy poinformował w mediach społecznościowych, że złożył wniosek do prokuratury o ukaranie Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości". Wcześniej polityk PO zawnioskował o zdelegalizowanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Ruch Trzaskowskiego wywołał ostre reakcje środowiska narodowego. Krzysztof Bosak, polityk Konfederacji odpowiedział prezydentowi stolicy w mediach społecznościowych, radząc aby ten postarał się "o lepszych prawników".

Mocne słowa Winnickiego

Do sprawy wniosku Trzaskowskiego odniósł się w piątek inny polityk Konfederacji. Robert Winnicki w "Poranku Siódma9" ostro skrytykował prezydenta Warszawy.

– Trzaskowski jest żałosnym typkiem. Rok temu łasił się do wyborców Krzysztofa Bosaka, żeby uzyskiwać poparcie i opowiadał, jak to by poszedł w Marszu Niepodległości, a potem momentalnie zmienił front po wyborach. To świadczy o tym, jak bardzo niepoważny jest ten polityk, mimo że stoi na czele największego polskiego miasta – stwierdził.

Winnicki wspomniał też, że w tym roku, wzorem ubiegłych, spodziewa się różnych przeciwności ze strony stołecznego ratusza przy organizowaniu Marszu Niepodległości. Jak jednak zaznaczył, „był już czas przywyknąć” do takiego zachowania administracji Trzaskowskiego.

Polityk Konfederacji zapewnił także, że tegoroczny marsz „na pewno się odbędzie”.

– Mam nadzieję, że decyzja zostanie wydana na dniach i będziemy mieli pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami – stwierdził.

