"Bardzo mnie to martwi". Prezydent Duda zdradził, co Macron usłyszał od niego o Polsce

W środę w Pałacu Elizejskim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Emmanuelem Macronem. Obaj przywódcy rozmawiali o współpracy polsko-francuskiej w kwestiach gospodarczych, w tym energetycznych, w zakresie polityki bezpieczeństwa, a także współpracy obu krajów w ramach Unii Europejskiej oraz ochrony granicy UE.

Polski prezydent jest usatysfakcjonowany z rozmów ze swoim francuskim odpowiednikiem.– Mogę śmiało potwierdzić, że [było to - przyp. red.] bardzo dobre spotkanie. Bardzo jestem z niego zadowolony – powiedział na antenie TVP.

Rozmowa z Macronem

– Pan prezydent mnie zaprosił, żeby porozmawiać o ważnych sprawach, które łączą nasze kraje, także w ramach europejskiej wspólnoty. Bardzo dobra rozmowa, to już trzecia nasza rozmowa w ciągu ostatniego pół roku – dodał Andrzej Duda.

Wśród tematów poruszonych przez obu polityków znalazła się kwestia przyszłego kształtu Unii Europejskiej. Prezydent Polski podkreślił, że powinna ona kształtować się w oparciu o słynną francuską dewizę.

– Była mowa przede wszystkim o tym, że UE powinna [być kształtowana - przyp. red.] o takie słynne i niezwykle lubiane we Francji hasło „liberte egalite fraternite”, czyli wolność, równość i braterstwo. Też mam wizję takiej UE wolnych narodów, równych państw, suwerennych. To niezwykle ważne i o tym też rozmawialiśmy – stwierdził.

Kłamstwa o Polsce

Prezydent przykładał dużą wagę do wyjaśnienia Macronowi, dlaczego obraz Polski w zagranicznych mediach pozostaje zniekształcony.

– Jest też bardzo wiele kłamstwa w tym wszystkim, co jest bardzo trudne do przyjęcia i o tym też właśnie mówiłem prezydentowi Macronowi, że jest ogromny ładunek kłamstwa we wszystkich tych relacjach, o tym co się dzieje w Polsce, o Polsce w ogóle, i że bardzo mnie to martwi – wskazał.

– Polacy podjęli decyzje wyborcze, które też nie wszystkim się podobają. Jak widać, tak naprawdę nie wszyscy szanują demokrację, tylko mają to na ustach, a tak naprawdę nie chcą się godzić z demokratycznymi wyborami, mają inne poglądy, inna ideologia im na co dzień przyświeca i te ideologiczne spory też są, to podłoże, jest wiele przyczyn tego konfliktu. Ale jak widać, są potężne różnice zdań – dodał prezydent.

Współpraca z Francją

Prezydent zapowiedział także, że istnieje duża szansa na zacieśnienie współpracy z Paryżem w wielu kwestiach, zwłaszcza tych związanych z energetyką i planami budowy elektrowni atomowej w Polsce.

– Na pewno będziemy mieli spotkania [z prezydentem Macronem - przyp. red.] dlatego, że de facto rozpoczynamy taką zacieśnioną współpracę – stwierdził Andrzej Duda. – Oczywiście jest ogrom pracy do wykonania dla przedstawicieli rządu, dla ministrów, dla wiceministrów, dla ekspertów, bo to jest współpraca, która jest bardzo skomplikowana, kiedy mówimy o energetyce – dodał i przyznał, że oba kraje mają "bardzo dużo tematów" do omówienia.

Czytaj też:

Zmiany w rządzie. Prezydent wręczył nominacje nowym ministromCzytaj też:

"To zaszczyt dla mnie i mojej rodziny". Matty Cash dziękuje prezydentowi