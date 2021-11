Będą podwyżki dla służby zdrowia. Niedzielski: Udało się osiągnąć jednogłośne stanowisko

Adam Niedzielski poinformował w piątek o porozumieniu, jakie kierowany przez niego resort osiągnął z protestującymi medykami. Po 3 tygodniach rozmów obie strony uzgodniły, że wynagrodzenia w służbie zdrowia będą podniesione. Ma to kosztować budżet państwa 6,5 mld złotych.

Rozmowy z protestującymi

Przedstawiciele ministerstwa, na czele z jego szefem Adamem Niedzielskim i wiceministrem Piotrem Bromberem oraz protestujących spotkali się w piątek w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w CPS "Dialog”.

– Udało nam się osiągnąć jednogłośne stanowisko. Przez 3 tygodnie intensywnych rozmów na temat tego, jak poprawić ścieżkę wzrostu wynagrodzeń w ramach systemu ochrony zdrowia wpracowaliśmy realne rozwiązania – powiedział Niedzielski.

– Warto powiedzieć, że jest to drugi krok w procesie podnoszenia wynagrodzeń w sektorze medycznym – dodał minister.

Według zapewnień Niedzielskiego, od 1 lipca 2022 r. lekarz, lekarz dentysta otrzyma o 1800 zł więcej minimalnego wynagrodzenia, pielęgniarki z wykształcenie średnim przekwalifikowane do grupy z wyższym wykształceniem o 1400 zł. Podwyżki otrzymają również fizjoterapeuci, diagności oraz psycholodzy.

– Szacunkowy koszt propozycji to ok. 6,5 mld zł. To ogromna kwota. Oznacza ona realny wzrost wynagrodzeń dla praktycznie każdego zawodu medycznego – wskazał szef resortu zdrowia.

Kolejne protesty?

Tymczasem rzecznik prasowy białego miasteczka stwierdził w mediach społecznościowych, że protest będzie nadal trwał.

"Pan minister Adam Niedzielski z dumą prezentuje NIEporozumienie, a wtórują mu osoby, które nie protestowały. Polska mistrzem Polski, to chyba już było? Protest medyków nie kończy się" – napisał na Twitterze Gilbert Kolbe.

"Białe miasteczko 2.0" istnieje od 11 września. Powstało po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Protestujący przedstawiciele zawodów medycznych domagają się m.in. podwyżek płac, zwiększenia wyceny świadczeń oraz zwiększenia liczebności personelu administracyjnego.

