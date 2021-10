Protest medyków. Rzecznik MZ: Pierwszy krok został zrobiony

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wskazał, że zarówno resort, jaki przedstawiciele protestujących porozumieli się, co do danych dotyczących aktualnej sytuacji w służbie zdrowia. Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza jest to pierwszy krok, ku bardziej pogłębionym negocjacjom.

– Pierwszy krok został zrobiony – przekazał podczas konferencji prasowej Andrusiewicz. – Porozumieliśmy się, to może mało istotne, ale ważne, co do liczb. W piątek właśnie wspólnie siedząc przy stole, my przedstawialiśmy dane centrum e-zdrowia, druga strona przedstawiała dane między innymi Naczelnej Izby Lekarskiej. Ta sytuacja, w której obie strony dysponują identycznymi danymi, daje nam ten pewien krok do przodu w rozmowach o kolejnych punktach – dodał.

Negocjacje nabiorą tempa

Rzecznik przyznał, że ma nadzieję, iż jeszcze dzisiaj rozpoczną się rozmowy, które w perspektywie nadchodzących dni wypracują całościowe porozumienie z protestującymi.

– Liczymy, że dzisiaj rozpoczniemy wypracowywanie porozumienia. Ubiegają wszelkie pytania, nie liczyłbym, że dzisiaj to porozumienie wypracujemy, liczę, że zaczniemy nad tym porozumieniem pracować i to jest istota tego dzisiejszego spotkania – powiedział Andrusiewicz.

Rzecznik MZ wskazał także na założenia dotyczące zwiększenia finansowania służby zdrowia, jakie przedstawił resort.

– Ze strony ministerstwa zdrowia to my te warunki brzegowe określimy na pułapie 7 proc. PKB do 2027 roku i teraz jest kwestia ustalenia w tych dodatkowych środkach, które będą przekazane z racji tego o 1 proc. większego finansowania ochrony zdrowia, czyli mówimy tu o mniej więcej 94 miliardach złotych w przeciągu najbliższych lat i w zakresie tych 94 miliardów proponujemy pewne procenty finansowania z tychże miliardów nakładów na wynagrodzenia – przekazał.

"Białe miasteczko 2.0" istnieje od 11 września. Powstało po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Protestujący przedstawiciele zawodów medycznych domagają się m.in. podwyżek płac, zwiększenia wyceny świadczeń oraz zwiększenia liczebności personelu administracyjnego.

