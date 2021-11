Żukowska: Mury są nieefektywne, bo muszą być w nich przejścia graniczne

W związku z kryzysem migracyjnym, w środę do Polski przyleci Charles Michel. Przewodniczący Rady Europejskiej wczoraj odbył podobną wizytę na Litwie. Zdaniem Anny Marii Żukowskiej z Nowej Lewicy przyjęcie Michela w Warszawie oznacza, że premier Morawiecki posłuchał wskazówek opozycji.

– Trochę późno się obudził, ale jednak w takim razie oznaczałoby to, że słucha rad naszych, opozycji – stwierdziła na antenie RMF FM.

Bezsensowny mur na granicy

Posłanka uznała, że migranci znajdujący się na Białorusi w pierwszej kolejności udawali się na przejście graniczne, które wcześniej zostało zamknięte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dopiero później próbowali przedostać się do Polski w niedozwolonym miejscu. Ponadto Żukowska utrzymywała, że zapora na granicy jest zbędna i nieefektywna.

– Ten mur niewiele by zmienił, tak, jak niewiele zmienił Mur Berliński, jeżeli chodzi o motywację ludzi do przekraczania różnych murów i uciekania z gorszego życia do lepszego – stwierdziła. – Moim zdaniem mury są nieefektywne, bo i tak w tych murach muszą być jakieś przejścia graniczne i do tych przejść granicznych będą sami się kierować ci ludzie, albo będą przepychano kolbami karabinów, tak, jak się dzieje to w tej chwili – dodała.

Na tezę Roberta Mazurka, że to właśnie zasieki na granicy powstrzymują tłum migrantów przed przedostaniem się do Polski, Żukowska stwierdziła, że to zasługa Straży Granicznej.

– Powstrzymuje ich straż graniczna. Natomiast te osoby, które już przedostaną się na nasza stronę są bez sensu odsyłane z powrotem do lasu, bo one potem po 10 razy próbują z tego lasu dalej przejść. Zamiast w ten sposób podchodzić do tematu my powinniśmy mieć umowę o readmisji, już o tym mówiłam wielokrotnie, z innymi państwami, które z kolei mają umowę o readmisji z tymi, z których pochodzą osoby próbujące się dostać do Polski – powiedziała posłanka Lewicy.



