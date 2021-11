Czaputowicz o działaniach Merkel: To jest niewątpliwie w naszym interesie

Były minister spraw zagranicznych RP był w sobotę gościem TVN 24. W programie ocenił działania kanclerz Niemiec w kwestii rozwiązania problemu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.

"Przemyślana decyzja"

Angela Merkel rozmawiała o procederze nielegalnej imigracji, który dotyka Polskę, Litwę i Łotwę, zarówno z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, jak i przywódcą białoruskiego reżimu Aleksandrem Łukaszenką. Media informowały nawet, że skutkiem konwersacji mogłoby być powstanie korytarza humanitarnego dla migrantów z Białorusi do Republiki Federalnej Niemiec.

– To była decyzja przemyślana przez panią kanclerz. Ona leży niewątpliwie w interesie Polski, polskiego społeczeństwa – stwierdził Jacek Czaputowicz. Zaznaczył przy tym, iż "najważniejsze jest to, aby presja na granicy się zakończyła, by rozwiązać kryzys humanitarny". – Polska zrobiła dobrą pracę, broniąc granicy Polski i Unii Europejskiej – dodał były szef polskiej dyplomacji.

"Punkty popularności"

W ostatnim tygodniu rozmowę telefoniczną z Angelą Merkel odbył premier Mateusz Morawiecki. Niemcy mają w pełni solidaryzować się w dobie kryzysu i obrony granic państwowych z Polską. – Polska na pewno zasługuje na uznanie, bo rzeczywiście obroniła granicę i za to należy się wdzięczność polskim służbom – oznajmił Jacek Czaputowicz.

– Ja patrzę na realną politykę. Polskie społeczeństwo interesuje to, żeby nie było kryzysu humanitarnego, żeby nie było presji, żeby nie było zagrożenia bezpieczeństwa. A nie to, kto zdobędzie punkty popularności w świecie. Czy to kanclerz Merkel, czy Putin, czy Łukaszenka, czy też Polska – stwierdził polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością.

