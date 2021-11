Waszczykowski zachwycony mową Cichanouskiej. "Wypowiedziała się jak polski premier"

W środę liderka białoruskiej opozycji zabrała głos na forum Parlamentu Europsjekiego. W swoim wystąpieniu Cichanouska podkreślała, że za kryzysem migracyjnymstoi reżim Alaksandra Łukaszenki. – Nie pozwólmy, aby reżim manipulował migrantami. Białorusini i migranci to w tej chwili zakładnicy reżimu – wskazała.

Białoruska opozycjonistka wyraziła wsparcie dla Polski i krajów, które zmagają się dziś z kryzysem migracyjnym: – Widzimy, jak niebezpieczny dla swoich sąsiadów może byc reżim Łukaszenki. Polska i Litwa zmagają się z największym kryzysem bezpieczeństwa u swoich granic. Polsko,Litwo bądźcie silni! Wiemy, że płacicie olbrzymią cenę za bycie prawdziwymi przyjaciółmi białoruskiego narodu.

– Naprawdę wierzycie, że wasze ubolewania i wyrazy głębokiego zaniepokojenia zapewnią więzionym i prześladowanym Białorusinom poczucie bezpieczeństwa i spokoju? Europa musi być bardziej pro-aktywna, czekanie i przyglądanie się to niedobra strategia – podkreślała Cichanouska.

"Wypowiedziała się jak polski premier"

Europoseł Witold Waszczykowski ocenił, że przemówienie białoruskiej liderki "było bardzo dobre". Przypomniał również, że Parlament Europejki nie chciał raz jeszcze wysłuchać premiera Mateusza Morawieckiego w temacie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.

– Cichanouska wypowiedziała się jak polski premier. Przedstawiła dokładnie taką narrację, interpretację sytuacji panującej na Białorusi i oczekiwań wobec Europy, jak przedstawialiśmy to my, strona polska, jak przedstawił premier w liście do Parlamentu, odczytanym wczoraj przez prof. Legutkę – mówił gość Polskiego Radia 24.

– Cieszę się, że w końcu również ze strony białoruskiej padło określenie, że sankcje powinny objąć udział reżimu białoruskiego w wydarzeniach międzynarodowych – dodał.

Były szef MSZ zwrócił uwagę, że w wystąpieniu Cichanouskiej pojawił się wątek krytyczny wobec ostatnich działań kanclerz Niemiec.

– Nie doceniła kampanii pani Merkel, która dwukrotnie rozmawiała z Łukaszenka. To była jednoznaczna krytyka takiego działania i apel, żeby tego w dalszym ciagu nie robić – zauważył.

