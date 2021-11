Szczepienia przeciw COVID-19 będą obowiązkowe? Deklaracja ministra

– Na tę chwilę nie widzę takiej potrzeby, żeby wszyscy obywatele byli poddani obowiązkowi szczepień. Zresztą tak jak pan często odwołuje się tutaj do przestrzeni europejskiej i standardów, dla wszystkich obywateli jeszcze nikt nie wprowadził – powiedział Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24.

Minister zdrowia odniósł się także do najnowszych danych epidemicznych: – Dzisiaj mamy nawet bardzo dobrą informację, bo mamy tych zakażeń 19 tys. 100 co oznacza, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to blisko 5-procentowy spadek, czyli mamy pierwszy dzień od początku czwartej fali, kiedy mamy zmniejszenie liczby nowych zakażeń. Oznacza to, że to apogeum było w zeszłym tygodniu.

Prezydent o obowiązku szczepień

Prezydent Andrzej Duda jest sceptyczny wobec pomysłu wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

Prezydent Andrzej Duda wskazał, że biorąc pod uwagę stosunek Polaków do kwestii obowiązkowych szczepień, nie wydaje się możliwe, aby wprowadzić w naszym kraju obowiązek przyjęcia preparatu przeciw koronawirusowi.

– Znając podejście moich rodaków i ich takie poczucie wolności nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce było można wprowadzić przymusowe szczepienie – powiedział polski przywódca.

– Dyskutowaliśmy dzisiaj na ten temat rzeczywiście i efektem naszej dyskusji jest nasze wspólne oświadczenie. One pokazuje również i pewne realia. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby można było moich rodaków do szczepienia zmusić – dodał prezydent i zaapelował o przyjmowanie szczepionek: "Apeluję o to, aby szczepić się, apeluję o to, żeby podejść do tego jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw i patrząc na to, jaka jest sytuacja".

Czytaj też:

Omikron. Prof. Gut tonuje nastroje. "Wariant jak każdy"