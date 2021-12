"Kuriozalna wypowiedź". Grodzki krytykuje Morawieckiego

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 29 064 osób. To najwyższa liczba w IV fali epidemii. Zmarło 570 chorych z COVID-19, to również najwięcej w IV fali.

Na środowej konferencji prasowej marszałek Grodzki zwrócił uwagę na te rekordowe dane. – Nie chcę mówić, co zrobiły rządy innych krajów, ale w każdym kraju poza granicą Polski paszportu covidowego używa się niemal non stop. Inni mają jeszcze inne restrykcje aż do lockdownu w Austrii, a u nas pandemia, płyniemy tym statkiem na skały. Wydaje się, że kapitan zasnął, a marynarze uciekli – powiedział Grodzki.

Morawiecki o antyszczepionkowcach

Jak podkreślił, rząd nie może wysługiwać się opozycją w walce z epidemią. Chociaż - dodał - liderzy opozycji wielokrotnie deklarowali poparcie dla "mądrych aktów ustawodawczych". – Ale nie może rząd uciekać od odpowiedzialności przed niepopularnymi decyzjami, dlatego, że boi się swojego lobby antyszczepionkowego, podobno jak mówi pan premier Morawiecki, "inspirowanego z zewnątrz", co jest wypowiedzą, mówiąc najłagodniej kuriozalną – powiedział Grodzki.

Premier Mateusz Morawiecki pytany we wtorek w TVP Info, czy projekt ustawy o weryfikacji certyfikatów covidowych przez pracodawcę jest możliwy do przyjęcia, odparł: – Byłbym za tym. Mamy w Polsce, jak i w całej Europie, dość silny ruch antyszczepionkowy inspirowany, niestety, również z zewnątrz, ale on jest – mówił. – Liczymy się z tym, że w naszym klubie możemy nie znaleźć wystarczająco dużego poparcia – dodał szef rządu.

Czytaj też:

Rozenek o przeciwnikach szczepień. "Są po złej stronie mocy"Czytaj też:

Kolejna fala epidemii? Prof. Horban: Obawiam się, że wzrost nastąpi w lutym