Budka: Jesteśmy anty-PiS-em

Polityk Platformy Obywatelskiej był w czwartek gościem w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Opowiedział m.in. o funkcjonowaniu swojej partii pod rządami Donalda Tuska.

"Jesteśmy anty-PiS-em"

– Donald Tusk był potrzebny jako ten nowy impuls. Pomimo naszych bardzo dużych wysiłków, wcześniej trend dla nas był niekorzystny. Od grudnia namawiałem premiera Donalda Tuska do powrotu. Ten pierwszy cel został osiągnięty. Teraz czas na mozolne zbieranie punktu procentowego po punkcie, żeby na wiosnę dojść do poziomu 30 proc. poparcia. W polityce, jak w sporcie, trzeba etapować trening i wyścig. Trzeba postarać się żeby wyborcy, którzy przechodzą do koszyka niezdecydowanych teraz zaufali ponownie PO – powiedział Borys Budka. – Z jednej strony mamy ludzi, których łączy tylko kasa i władza, a z drugiej – ugrupowania reprezentujące określone wartości – dodał. I zaznaczył: "Tak, jesteśmy anty-PiS-em, ale mamy konkretne rozwiązania i osiągnięcia".

Donald Tusk został ponownie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na początku lipca tego roku. Stery w partii objął z rąk właśnie Borysa Budki podczas Rady Krajowej formacji. Były szef sam zrezygnował ze stanowiska. Został jednak liderem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, zastępując Cezarego Tomczyka.

Budka o UE

Przewodniczący Borys Budka został również zapytany o stosunek do Unii Europejskiej. Polityk uważa, że kształt polityce wspólnoty powinny nadawać wszystkie państwa członkowskie.

– Potrzebujemy ścisłej współpracy, zwłaszcza w czasach, kiedy mamy z jednej strony potęgę amerykańską, z drugiej – imperialistyczne zapędy Rosji. Zawsze opowiadaliśmy się za tym, żeby opierać Unię na wspólnocie państw. Jestem zwolennikiem silnej Europy, ale nie państwa federalnego. To jest ten krok, na który nikt w Europie nie jest przygotowany – stwierdził Budka.

