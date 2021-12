Semka: Ewidentnie to widać. Złej woli jest tutaj bardzo dużo

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 576 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 502 osoby. Łączna liczba zakażonych koronawirusem 3 649 027/85 630 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Na temat kwestii pandemii wypowiadał się publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka.

– Ta choroba jest bardzo groźna i wszystkich widzów zachęcam do szczepień. Rozumiem rozmaite obawy, że nie znamy do końca wpływu szczepionek na organizm, ale zawsze trzeba ważyć różne wartości. Wartością jest to, że widzimy, że w większości przypadków zaszczepienie pomaga lekko przejść COVID – mówił publicysta w programie "salon dziennikarski" TVP.

Kontekst polityczny

Semka zwraca również uwagę na polityczny kontekst pandemii. Dziennikarz podkreśla, że środowiska, które teoretycznie są najzajadlejszymi przeciwnikami antyszczepionkowców, w rzeczywistości byłyby bardzo zadowolone, gdyby sprawa przeciwników szczepień została nagłośniona.

– Rozumiem także rozdwojenie rządu. To znaczy Donald Tusk i bardzo często te media, które wspierają np. przymusowe szczepienia, ewidentnie widać, że chcą stworzyć jakiś konflikt i wtedy będą z radością relacjonować demonstracje antyszczepionkowców. Złej woli jest tutaj bardzo dużo i ja mam nadzieję, że rząd będzie cały czas zastanawiał się, jak zachęcać do szczepień – wskazuje Semka.

Szczepienia w Polsce

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce ponad 20,4 mln obywateli; ponad 3 mln osób przyjęło dawkę przypominającą.

Zaledwie 1,41 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 13,5 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni – przekazało Ministerstwo Zdrowia.

