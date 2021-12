"Pożyteczni idioci". Europoseł PiS mocno skrytykował opozycję

Polityk Zjednoczonej Prawicy udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. – Rzut oka na ostatnie kilkanaście lat pozwala dostrzec, kto kierował się polską racją stanu, a kto po prostu pracował na poklepanie przez cudzoziemców po plecach i jakiś medal – powiedział.

"Słabość Polski"

Zdaniem Ryszarda Czarneckiego, "słabością Polski" jest to, że opozycja nie potrafi wznieść się ponad polityczne podziały w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej. – To osłabia nas na arenie międzynarodowej i zaprasza do "tańca" czynniki zewnętrzne, wykorzystujące opozycje, grające nią na zimno, cynicznie. Nie mają żadnej wątpliwości, że to "pożyteczni idioci". "Pożyteczni", bo pracujący na rzecz obcych państw, z pożytkiem dla niechętnych wzrostowi polskiej potęgi. Z radością z nich korzystają – mówił eurodeputowany.

Jako przykład nieodpowiedniego zachowania polityków opozycyjnych Czarnecki podał sytuację na granicy polsko-białoruskiej i kryzys migracyjny wywołany przez reżim białoruski. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, iż "nawet w obliczu ataku na polską granicę opozycja w Polsce uderza w rząd", a także "podejmuje każdy podrzucony im fake news". Takie zachowania mają być przeciwne względem tego, co dzieje się na Litwie i Łotwie – państwach, tak jak Polska, dotkniętych falą nielegalnych imigrantów z terytorium Białorusi.

Czarnecki o opozycji

Według europosła Ryszarda Czarneckiego, zachowanie partii opozycyjnych w Polsce wynika z postępowania i przekonań ich wyborców. – To istota sprawy – postępują tak, bo mają na to pozwolenie swoich wyborców. Zwolennicy PO i dużej części Lewicy jednak to akceptują. W każdym razie, dają zgodę – stwierdził.

– To nie jest wyłącznie kwestia polityków, ale też części społeczeństwa, jego przyzwolenia – dodał eurodeputowany.

