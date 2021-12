"Co on miał w głowie?". Kraśko reaguje na wyrok w swojej sprawie

Sprawa Pitora Kraśki zszokowała opinię publiczną. Dziennikarz "Faktów" TVN został skazany na 7,5 tys. zł grzywny i rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dziennikarz miał zostać zatrzymany przez policję, gdy nie mając ważnego prawa jazdy, kierował samochodem. Dziennikarz miał zostać zatrzymany w ramach rutynowej kontroli na Podlasiu. Wtedy miało wyjść na jaw, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

„Super Express” poinformował, że Kraśko został skazany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy. Prezenter TVN miał zostać skazany przez Sąd Rejonowy w Łomży, który miał go uznać winnym prowadzenia samochodu pomimo faktu, że miał cofnięte uprawnienia.

Jak informuje „Super Express”, Kraśko mógł jeździć bez prawa jazdy od sześciu lat.

Kraśko przeprasza

Kraśko zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do całej sytuacji. Dziennikarz postanowił przeprosić wszystkich, którzy poczuli się zawiedzeni jego postępowaniem.

"Wiele razy w tym miejscu używałem słowa „dziękuje” za to, że są Państwo tutaj. Dzisiaj chcę i powinienem użyć innego słowa" – pisze prowadzący "Fakty" TVN.

Dziennikarz pisze, że prowadzenie auta bez prawa jazdy "nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią". Kraśko odniósł się także do wielu komentarzy pod wiadomością o jego skazaniu.

"Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie" – stwierdza.

Kraśko kończy swój wpis przeprosinami i zapewnieniem, że zrobi wszystko, aby odzyskać zaufanie widzów.

