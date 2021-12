Duchowny ocenia: Potrzebna dyskusja, a jej brak podpowiada, że ktoś kłamie

W przeszłości kapłan wielokrotnie zabierał głos w sprawach związanych z pandemią koronawirusa. Między innymi zdecydowanie opowiadał się przeciwko segregacji sanitarnej ludzi ze względu na status zaszczepienia preparatem przeciw COVID-19. – Nie chcę milczeć, gdy na podstawie racjonalnych argumentów dostrzegam – podobnie jak wielu innych – że wprowadzane w różnych zakątkach świata ograniczenia wobec niezaszczepionych są nieuzasadnione naukowo, medycznie, prawnie, a ponadto teologicznie – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

"Potrzebna dyskusja"

Tym razem ks. Daniel Wachowiak stwierdził, że w Polsce przydałoby się zorganizować dyskusję dotyczącą nowych wariantów wirusa SarsCoV-2 oraz ich konsekwencji. Wezwał do tego władze.

"Dlaczego potrzebna jest debata? Choćby dlatego, że pojawiły się nowe odmiany wirusa. Jedni przekonują, że to przez zaszczepionych, inni odwrotnie. Zatem na co czekacie trzymający władzę medialną, polityczną, medyczną? Potrzebna dyskusja, a jej brak podpowiada, że ktoś kłamie" – możemy przeczytać we wpisie duchownego na portalu społecznościowym Twitter.

twitter

Koronawirus w Polsce

We wtorek odnotowano 9 843 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Ze stwierdzonym COVID-19 w ciągu minionej doby w Polsce zmarło 549 osób. – 410 osób to są osoby, które nie były zaszczepione. Czyli ponad 75 proc. wszystkich zgonów to są osoby, które nie przyjęły żadnej szczepionki. To jest bardzo duża, porażająca liczba i myślę, że to jest koronny dowód na to, że szczepienia są skuteczne i warto się zaszczepić, bo można wtedy uniknąć tych najgorszych powikłań, czyli hospitalizacji i śmierci – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie TVP 1.

Jednak w najnowszym badaniu jedynie jedna trzecia Polaków opowiedziała się za obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19. Badanie przeprowadziła firma IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita". 46,7 proc. respondentów opowiedziało się za dobrowolnością w zakresie szczepień. Za wprowadzeniem obowiązku dla wszystkich jest z kolei co trzeci ankietowany, czyli 31,6 proc.

Czytaj też:

Karwelis: Kolejna sztuczka statystyczna tym razem trafia w zaszczepionychCzytaj też:

Czarnek: Obowiązek szczepień na COVID absolutnie nie do zastosowaniaCzytaj też:

Andrusiewicz: Jeśli chodzi o zgony, to cały czas jesteśmy na szczycie